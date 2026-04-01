'Укрзализныця' существенно упростила продажу билетов определенной категории пассажиров

Отныне льготные билеты для пассажиров с инвалидностью можно приобрести онлайн без обращения в кассу. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в своем Telegram-канале.

"Раньше для этого нужно было ехать на вокзал, что создавало дополнительные трудности для пассажира", – говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно обновить приложение "Укрзализныци", в профиле нажать "Добавить льготу" и ввести номер удостоверения. При необходимости стоит поставить галочку "Человек в инвалидном кресле".

В случае, если не удается добавить льготу, в УЗ советуют обратиться в Управление социальной защиты.

Отмечается, что после этого для пассажира и сопровождающих откроется доступ к местам в специальных купе, адаптированных в первую очередь для людей, пользующихся инвалидной коляской.

Соответствующие вагоны будут автоматически отображаться первыми среди доступных вариантов. Также эти места доступны для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и пассажиров, пользующихся другими вспомогательными средствами реабилитации (протезы, костыли).

В УЗ добавили, что на данный момент компания располагает 54 вагонами с инклюзивными купе, а также отдельным инклюзивным вагоном для путешествия 8 пассажиров, пользующихся инвалидными колясками или другими средствами реабилитации.

