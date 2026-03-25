'Укрзализныця' назначает дополнительные поезда на пиковые даты: как они будут курсировать

С 2 апреля "Укрзализныця" продлевает маршрут поезда Киев - Ивано-Франковск до станции Яремче.

В связи с ростом пассажиропотока в конце марта и начале апреля "Укрзализныця" назначает четыре дополнительных поезда на пиковые даты и продлевает до Яремче один из рейсов дальнего следования. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

Отмечается, что 29 марта будут курсировать:

поезд №220/219 Киев – Днепр с отправлением из Киева и Днепра;

поезд №289/290 Киев – Львов с отправлением из Киева и Львова;

поезд №168/167 Львов – Одесса.

При этом 30 и 31 марта будет курсировать поезд №243/244 Киев-Львов с отправлением из Киева и Львова.

В УЗ отметили, что в составе дополнительных поездов будут курсировать спальные вагоны, адаптированные для перевозки пассажиров в формате сидячих мест.

Кроме того, со 2 апреля "Укрзализныця" продлевает маршрут поезда №207/208–177/178 Киев – Ивано-Франковск до станции Яремче:

из Киева отправление в 22:00, прибытие в Яремче в 08:30;

из Яремче отправление в 09:00, прибытие в Киев в 19:54.

Поезд будет курсировать ежедневно, кроме 5, 6, 7, 20, 21 и 22 апреля в связи с проведением путевых работ.

В УЗ также отметили, что для пассажиров, планирующих дальнейшее путешествие в горы в Микуличин, Татаров и Ворохту, организованы удобные пересадки.

"Назначено курсирование регионального поезда №812/811 Яремче – Ворохта, расписание которого согласовано на станции Яремче с поездом №177/178–208/207 Киев – Яремче. Это позволяет удобно пересесть в Яремче в обоих направлениях", – говорится в сообщении.

Отправление из Яремче в 08:50, прибытие в Ворохту в 09:24. В обратном направлении из Ворохты в 07:32, прибытие в Яремче в 08:10. Поезда в этом месяце будут курсировать с 3 по 5, с 9 по 12, 19, с 27 по 29 апреля.

Билеты уже доступны в мобильном приложении и на сайте УЗ, а также в кассах вокзалов.

24 марта председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский заявил, что "Укрзализныця" изменила протоколы безопасности из-за российских атак на пассажирские поезда. Поезда могут останавливать, а пассажиров эвакуировать, чтобы сохранить жизнь.

18 марта стало известно, что "Укрзализныця" из-за военных действий временно отменила курсирование скоростных пассажирских поездов класса "Интерсити" по маршруту Киев-Харьков.

