Укрзализныце следует искать резервы внутри компании, а не увеличивать нагрузку на бизнес, - эксперт

"Укрзализныця" должна использовать возможности внутренних резервов и повысить эффективность работы, прежде чем принимать решение о резком повышении грузовых тарифов. Такое мнение высказал генеральный директор GMK Center Станислав Зинченко, комментируя дискуссию вокруг возможного пересмотра тарифной политики компании.

По его словам, необходимость дополнительных финансовых ресурсов должна быть подкреплена конкретными шагами со стороны самой "Укрзализныци" по оптимизации деятельности и управлению активами.

"Если компании нужны дополнительные средства, логично сначала оценить возможности сокращения расходов и более эффективного использования имеющихся ресурсов", – отметил Зинченко.

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Он напомнил, что из-за войны грузовая база "Укрзализныци" существенно сократилась, поэтому компания, как и любой украинский бизнес, должна адаптировать свою модель работы к новым условиям. В частности, речь идет об оптимизации расходов и более активном использовании непрофильных активов.

По словам эксперта, в собственности "Укрзализныци" находится значительное количество земельных участков, зданий и другого имущества, которое не задействовано в производственном процессе и требует затрат на содержание. "Поэтому, прежде чем говорить о дополнительной нагрузке на клиентов, важно показать, какие шаги уже были предприняты для повышения эффективности компании. Это вопрос, который всегда задают инвесторы, кредиторы и аудиторы", – подчеркнул он.

Зинченко также обратил внимание на то, что бизнес до сих пор не увидел достаточного экономического обоснования для столь существенного пересмотра тарифов (речь идет об инициативе повысить тариф на 45% – Ред.). По его мнению, такие решения должны основываться на открытых расчетах и профессиональном диалоге с грузоотправителями.

Эксперт подчеркнул, что в условиях войны ключевой задачей должно оставаться сохранение конкурентоспособности украинских производителей, которые обеспечивают экспортную выручку, рабочие места и налоговые поступления в бюджет.

Ранее в ГП "Укрпромвнешэкспертиза" прогнозировали, что в случае повышения тарифов на грузовые перевозки на 37% Украина потеряет почти 100 млрд грн ВВП, более $2,4 млрд валютной выручки, более 36 млрд грн налогов и 76 тысяч рабочих мест.

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