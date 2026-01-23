Только за день в воздухе сломались сразу три российских авиалайнера с пассажирами на борту

Гражданское авиастроение РФ находится в состоянии глубокого кризиса.

Самолет Boeing 757 российской авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Пхукета в Барнаул, подал сигнал бедствия и совершил вынужденную посадку в Китае. На момент инцидента на борту самолета находились 238 пассажиров.

Издание The Moscow Times пишет, что информации о том, какая именно неисправность потребовала экстренной посадки, нет. Это уже третий за день российский самолет, который столкнулся с поломкой во время полета.

Утром 23 января Boeing 737, выполнявший рейс из Калининграда в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево" из-за проблем со стойкой шасси. Никто из пассажиров не пострадал.

А в ночь на 23 января в аэропорту Красноярска совершил экстренную посадку Boeing 737-800 авиакомпании "Якутия", летевший из Новосибирска. Авиалайнер запросил аварийную посадку из-за того, что в салоне начало снижаться давление.

Кризис российской гражданской авиации - последние новости

Гражданское авиастроение РФ находится в состоянии глубокого кризиса, что признают сами россияне. После начала российско-украинской войны "Объединенная авиастроительная корпорация" построила единицы пригодных к эксплуатации авиалайнеров, хотя планировала создать более ста.

К 2030 году российские перевозчики могут вывести из эксплуатации сотни самолетов Boeing и Airbus, что обусловлено, в частности, отсутствием запчастей. Заменить эти самолеты нечем.

Единственной надеждой для россиян остается сотрудничество со странами глобального Юга. Ранее стало известно, что Москва продвигает совместное производство пассажирских самолетов Superjet и Ил-114 вместе с Индией.

