В последние дни киевлян шокируют новостями о том, что в столице якобы хотят повысить стоимость проезда в городском транспорте. Однако последние заявления городских властей больше похожи на политические игры, чем на настоящие намерения пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте столицы.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал транспортный аналитик, соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко.

"Есть только письмо, которое гуляет, некоторые блогеры его распространяли в интересах киевской городской власти. А потом выходит мэр Кличко и "героически" тушит пожар, который они фактически сами создали по тарифам на проезд. Они нашли удобную пугалку для киевлян, чтобы показать свое "фе" по поводу того, что у города забирают 8 миллиардов гривень", - сказал Гречко.

Напомним, что городские власти Киева аргументируют разговоры о возможности повышения тарифов в городском транспорте столицы недополучением доходов общего фонда бюджета города в сумме до 8 млрд грн до конца 2025 года.

При этом, по словам эксперта, в городской казне средства на самом деле есть. Потому что в прошлом году Киев не использовал из своего бюджета 14 млрд грн.

"То есть есть колоссальный запас средств, который город не способен эффективно потратить. Они просто остаются. Я уверен на 100%, что даже в этом году тоже будет профицит бюджета города Киева, даже несмотря на то, что заберут 8 млрд гривен", - считает Гречко.

Мэр Киева заявил, что вопрос подорожания стоимости проезда будет решаться в Киевсовете. Однако Гречко, в свою очередь, отмечает, что это также является элементом популизма. По словам эксперта, депутаты Киевсовета могут лишь "разделить ответственность" и поддержать это решение, сказав, что действительно надо поднимать тариф, но от них это абсолютно не зависит.

Тогда как на самом деле за это решение отвечают департамент финансов и департамент транспортной инфраструктуры киевской администрации, которые между собой проводят расчеты, утверждают цифры и подают документ на рассмотрение руководителя.

"Киевской городской государственной администрации нет, потому что есть военная администрация. И по такой логике департаменты должны были бы подавать тарифы на подпись начальнику Киевской городской военной администрации Тимуру Ткаченко. Очевидно, что он бы не подписывал сейчас это и по политическим обстоятельствам, когда искусственно со стороны КГГА накачивается тема. То есть это очень маловероятная история, но эту болезненную тему и настроение киевлян используют", - отметил Гречко.

При этом, по его мнению, для того, чтобы стимулировать людей пользоваться именно коммунальным транспортом, Киеву стоит делать дорогими разовые поездки, тогда как месячные и годовые проездные должны быть дешевыми.

"В общем, многие города пересматривали стоимость проезда. И они сделали правильно. Во Львове наличными - 25 грн, безналично - 20 грн. А если покупаешь проездной, то он там в районе 400 грн стоит в месяц. То есть гораздо выгоднее горожанину купить проездной и не покупать разовые поездки", - добавил Гречко.

В свою очередь, инженер и транспортный эксперт Дмитрий Беспалов сообщил, что еще до войны "Киевпастранс" и Киевский метрополитен отчитывались, что себестоимость перевозки одного пассажира превышала 20 грн. Летом 2024 года она выросла уже до 34 грн. Это связано с подорожанием электроэнергии, инфляцией и уменьшением пассажиропотока.

В то же время, по словам эксперта, некорректно рассматривать "экономически обоснованный тариф", поскольку общественный транспорт почти ни в одной стране мира не окупается, а обеспечивать доступность общественного транспорта - обязанность власти. По его словам, вопрос тарифообразования - политический.

Сейчас разница между реальной себестоимостью перевозок и фактической выручкой от продажи билетов превышает 11 млрд грн в год. Это та сумма, которую город вынужден дофинансировать из бюджета, чтобы киевляне и дальше могли ездить в общественном транспорте за 8 грн. Поэтому, если, например, установить полную себестоимость поездки, то это формально дало бы городу дополнительные 11 млрд грн. Такой шаг может фактически "убить" экономику столицы, отмечает Беспалов, поскольку значительная часть людей откажется от поездок.

"Тариф должен быть справедливым. Украинцы очень чувствительны к несправедливости. Мы готовы платить настоящую цену, если мы уверены, что это справедливая цена. А если там "мутные схемы", то мы возмущаемся и не хотим платить за такое. Если правильно сделать, то можно установить рациональный и справедливый тариф. А каким он окажется? Мне трудно оценить. Я думаю, что справедливый тариф на общественный транспорт, который будет развиваться, будет превышать 8 грн. Но будет ли он 10 грн или 15 грн - я не знаю", - подытожил эксперт.

Повышение стоимости проезда в Киеве - главные новости

9 сентября стало известно, что к мэру Киева Виталию Кличко обратился Департамент финансов Киевской городской государственной администрации (КГГА) с предложением повысить тариф на проезд в городском транспорте.

Ранее сообщалось, что с 1 июля 2025 года изменилась стоимость пластиковых карт для оплаты проезда в городском транспорте столицы. Обычная синяя транспортная карта будет стоить 96 гривен, а ученическая карта - 120 гривен.

