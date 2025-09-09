Мэра Киева призывают повысить тариф на проезд, который не пересматривался с 2020 года.

К мэру Киева Виталию Кличко обратился с предложением повысить тариф на проезд в городском транспорте Департамент финансов Киевской городской государственной администрации (КГГА). Документ опубликован в Telegram-канале Vgorode.ua.

В письме упоминается статья 91 Бюджетного кодекса Украины, в которой говорится, что регулирование тарифов на перевозку пассажиров в пассажирском транспорте по решению местного органа исполнительной власти и органа местного самоуправления в соответствии с предоставленными полномочиями может осуществляться из местных бюджетов.

Также приводятся данные, что в бюджете Киева на текущий год были установлены бюджетные назначения для Департамента транспортной инфрастурктуры в сумме 9 016 444, 3 тыс грн, что составляет 12,3% от расходов общего фонда бюджета города.

Отмечается, что из этой суммы для КП "Киевпастранс" выделено 4 222 492,6 тыс грн, а для КП "Киевский метрополитен" - 4 793 951,7 тыс грн.

Также упоминается и решение Верховной Рады Украины от 20 августа 2025 года, согласно которому поступления доходов, принадлежащих городу, с 1 августа и до конца текущего года в полном объеме будут направляться в общий фонд Государственного бюджета Украины.

В документе говорится, что в связи с принятием этого решения, ожидается недополучение доходов общего фонда бюджета города в сумме до 8 млрд грн до конца 2025 года.

Это решение будет иметь риски для финансирования ключевых направлений городского хозяйства, в частности, содержание тарифов на перевозку пассажиров в городском пассажирском транспорте на довоенном уровне.

Также Департамент финансов КГГА отмечает, что инфляционные процессы с 2020 года, когда был утвержден нынешний тариф, ежегодно существенно увеличивают потребность в расходах бюджета города на регулирование цен на перевозку пассажиров в городском пассажирском транспорте.

Приводятся данные, что на следующий 2026 год задекларированная разница в тарифах на перевозку пассажиров в городском пассажирском транспорте составляет уже 13 774 912,4 тыс грн. Отмечается, что расходы на перевозку одного пассажира, которые подавались для расчета на следующий год, в КП "Киевский метрополитен", составляли 44, 68 грн, а в КП "Киевпастранс" - 22,62 грн.

В связи с этой ситуацией, мэра Киева Виталия Кличко просят рассмотреть возможность пересмотра установленных тарифов на услуги по перевозке пассажиров в городском пассажирском транспорте с учетом изменений, произошедших с 2020 года.

