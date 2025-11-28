Авиалайнер МС-21 называют ключевым проектом российской гражданской авиации.

Второй импортозамещенный самолет МС-21 производства ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация) приступил к летным сертификационным испытаниям в Жуковском. Об этом сообщает "Ростех".

Во время первого полета была проверена устойчивость и управляемость авиалайнера с российскими приводами системы управления. Ожидается, что привлечение второго самолета ускорит сертификацию "импортозамещенной" версии МС-21.

По словам россиян, на самолете заменили иностранные системы на российские - от органов управления и механизации крыла до бортового радиоэлектронного оборудования и силовых установок.

Известно, что авиалайнер оснастили новыми двигателями ПД-14 производства российской "Объединенной двигателестроительной корпорации".

Сами сертификационные испытания самолетов необходимы для подтверждения их соответствия установленным требованиям безопасности и летной годности, что является обязательным условием для эксплуатации.

Авиалайнер МС-21 - что известно

МС-21 называют ключевым проектом российской гражданской авиации. Предполагается, что среднемагистральный узкофюзеляжный самолет будет конкурировать на рынке с Boeing 737 MAX и Airbus A320neo.

Впрочем, эксперты крайне скептически оценивают его шансы навязать конкуренцию Boeing и Airbus. Обращают внимание на то, что самолет продолжает дорожать, а установка двигателя ПД-14 может привести к росту стоимости эксплуатации для покупателей.

Ранее стало известно, что цена МС-21 перевалила за 7,5 миллиарда российских рублей (96 миллионов долларов), хотя еще летом 2023 года его стоимость оценивали в 4,3-4,6 миллиарда рублей (50-54 миллиона долларов на тот момент).

Также сообщалось, что россияне сократили дальность полетов МС-21-310, из-за чего теперь он подойдет далеко не всем авиакомпаниям.

