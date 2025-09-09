Работодатели предлагают правительству подписать меморандум о долгосрочной поддержке УЗ: это нужно для безопасности страны

По оценкам самой УЗ, более 63% ее инфраструктуры ежегодно наносит ущерб на 16 млрд грн.

Федерация работодателей Украины (ФРУ) обратилась к премьер-министру и профильным министерствам с призывом предусмотреть в Госбюджете на 2026 год расходы на покрытие убытков АО "Укрзализныця" от пассажирских перевозок.

В ФРУ отмечает: железная дорога выполняет критически важные функции для обороны и населения, но без системной государственной поддержки ее стабильная работа оказывается под угрозой. Об этом говорится в письме, которое есть в распоряжении редакции.

"Укрзализныця" ежедневно перевозит военную технику, топливо, гуманитарные грузы и личный состав ВСУ, а также обеспечивает транспортные услуги для миллионов граждан. Но такие перевозки являются убыточными: в пассажирском сегменте уровень доходов покрывает лишь около 40% расходов, в пригородном - менее 10%", - указали в ФРУ.

Также, по оценкам самой УЗ, более 63% ее инфраструктуры ежегодно наносит убытки на 16 млрд грн. В 2024 году "Укрзализныця" получила 20 млрд грн операционной прибыли от грузовых перевозок, но большинство средств было направлено на компенсацию убытков от пассажирских перевозок. Прогноз на 2025 год предусматривает более 22 млрд грн потерь в этом сегменте.

"В мае 2025 года правительство выделило 4,3 млрд грн на поддержку пассажирских и грузовых перевозок в военное время, к сожалению, ситуация принципиально не решена, и вопрос долгосрочной государственной поддержки УЗ является чрезвычайно актуальным. Ведь поддержка "Укрзализныци" из государственного бюджета - это не расходы, а инвестиция в сохранение обороноспособности, логистических цепей, экспорта, стабильности рынка труда, экономического восстановления и обеспечения общественного интереса - как в части обороноспособности страны, так и в части доступных услуг по пассажирским перевозкам для населения", - подчеркнули в ФРУ.

В Федерации отметили, что одноразовое дофинансирование УЗ не решает системной проблемы, ведь Укрзализныця осуществляет социально важные пассажирские перевозки по фиксированным нерыночно низким ценам, и удерживает избыточную инфраструктуру, работа которой нужна Силам обороны.

"Ключевой задачей является создание предсказуемого механизма государственной поддержки УЗ. Это должны быть ежегодные расходы из госбюджета, название и направление которых будет четко связаны с расходами компании от предоставления услуг по пассажирским перевозкам населению, и не заставлять компанию каждый раз искать точечные непопулярные решения, как это происходило в 2025 году. Именно поэтому мы предлагаем закрепить эти обязательства в формате долгосрочного меморандума (3 или более лет) между Правительством Украины и АО "Укрзализныця", - отметили в ФРУ.

Такой документ, по мнению инициаторов, позволит гарантировать системную поддержку из бюджета, сбалансировать доходы и расходы в пассажирских перевозках, снизить финансовые риски и избежать кризиса ликвидности, а также обеспечить восстановление инфраструктуры и прогнозируемость для инвесторов.

Ранее стало известно, что в 2026 году "Укрзализныця" планирует повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 37%, чтобы покрыть растущие убытки от пассажирских перевозок. В то же время, по подсчетам грузоперевозчиков, повышение тарифов может привести к падению грузовой базы на 15%, что даст УЗ лишь около 12 млрд грн дополнительных доходов. В то же время, потери для экономики составят 96 млрд грн ВВП, и 36 млрд грн налоговых поступлений.