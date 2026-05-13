Для украинцев при пересечении границы действуют определенные правила.

Многие украинцы убеждены, что если ехать за границу через Польшу, придется стоять в очередях. Специалисты юридического отдела Visit Ukraine рассказали УНИАН, как сейчас пропускают на границе с Польшей, от чего зависит время прохождения границы, когда на самом деле возникают задержки, какие пункты пропуска лучше выбирать и какие документы нужны для пересечения.

Почему такие очереди на границе с Польшей и через какие страны еще можно выехать

По словам специалистов Visit Ukraine, мнение, что на границе с Польшей всегда огромные очереди и лучше ехать через другие пункты пропуска, частично ошибочно.

"Да, польское направление действительно очень популярно среди украинцев, поэтому людей там обычно больше. Но это не значит, что вы гарантированно простоите несколько часов. Ситуация на границе меняется очень быстро – иногда буквально каждый час", – отметили они.

Видео дня

На то, сколько часов стоять на границе с Польшей, влияет много факторов. Например, сезон: в праздники или летом желающих выехать значительно больше. Так же в пятницу и воскресенье традиционно больше наплыва людей. Время суток тоже имеет значение: в одни часы может быть ажиотаж, а в другие – почти пусто.

Отдельная история, говорят эксперты, – это способ пересечения границы. Пешком, на автобусе или на автомобиле – везде свои очереди и своя скорость прохождения, и, конечно, все зависит от загруженности конкретного пункта пропуска.

Кроме того, в Visit Ukraine объяснили, какие пункты пропуска есть на границе Украины, кроме Польши. По словам специалистов, самые популярные маршруты, как альтернатива основному транзиту в ЕС при больших очередях, – это:

Словакия.

Венгрия.

Румыния.

При выборе пункта пропуска специалисты рекомендуют смотреть онлайн-очереди перед выездом и быть гибким в своем выборе. Другими словами, если есть риск ждать слишком долго, лучше иметь запасной вариант, так как время ожидания на границе Украина-Польша или в другом пункте пропуска может быть очень разным.

Какие документы нужны для выезда за границу из Украины в 2026 году

Наряду с подбором вариантов, в какие страны можно выехать из Украины, чтобы пересечь границу как можно быстрее, важно подготовить необходимые документы, которые могут запросить пограничники.

По словам специалистов, главный документ, без которого выезд невозможен, – это заграничный биометрический паспорт. В то же время в некоторых случаях могут проверять и другие вещи. В частности, пограничники имеют право поинтересоваться наличием:

средств, чтобы убедиться, что вы сможете обеспечить себя во время пребывания за границей;

обратного билета, подтверждающего намерение вернуться;

медицинской страховки.

Также пограничники могут спросить о цели вашей поездки, поэтому стоит иметь под рукой подтверждение – например, бронирование жилья или приглашение от принимающей стороны. Отсутствие бронирования жилья – не критическая проблема, если вы планируете остановиться у знакомых или родственников, но важно иметь хотя бы минимальное подтверждение.

Лучший вариант, говорят в Visit Ukraine, – это приглашение от человека, у которого вы будете проживать. Оно может быть как официальным, так и в произвольной форме. Если же приглашения нет, стоит подготовить контакты этого человека (номер телефона) и точный адрес, где вы планируете остановиться:

"Иногда достаточно устного объяснения – главное правильно объяснить цель поездки".

Специалисты отмечают, что такие правила являются общими для Шенгенской зоны, поэтому проверка возможна на любой границе ЕС, не только в Польше. Впрочем, если украинец едет за границу, чтобы получить временную защиту, ему достаточно будет только паспорта, так как статус временной защиты оформляется уже после пересечения границы.

Для украинцев, которые уже получили статус временной защиты или беженца за рубежом, процедура повторного въезда обычно проще, но определенный пакет документов все равно нужен. В него входят загранпаспорт, PESEL UKR или аналог документа, подтверждающего статус в другой стране, и страховой полис, который рекомендуется получить для получения медицинской помощи.

Отдельная категория – мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые в Украине являются военнообязанными. В таком случае нужно не забыть о том, какие документы нужны для выезда из Украины мужчине данной категории. Эксперты говорят, что обязательным является военно-учетный документ, а также подтверждение оснований для выезда за границу в соответствии с действующими правилами.

Вас также могут заинтересовать новости: