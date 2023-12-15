Ранее глава местного управления Дорогуска Войцех Савва разогнал протест.

Польский суд отменил решение главы местного управления города Дорогуск Войцеха Савва, которое позволило распустить акцию протеста перевозчиков.

Об этом сообщил один из организаторов блокады Рафал Меклер на своей странице в социальной сети Facebook. "Суд отменил решение старосты гмины Дорогуск", - написал Меклер.

По его словам, польские перевозчики снова готовятся заблокировать Волынский пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск".

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Как известно, в ноябре польские перевозчики начали забастовки на пунктах пропуска, под блокировку попали "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская", "Дорогуск - Ягодин" и "Медика - Шегини".

В Еврокомиссии критиковали польское правительство за неспособность найти решение проблемы, а также выступали против возврата системы разрешений для украинских перевозчиков.

11 декабря после более чем месячной блокады пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" возобновил свою работу. Однако уже через несколько часов польские перевозчики снова заблокировали движение на этом участке, сымитировав ДТП. На место прибыли полицейские.

Во вторник, 12 декабря, пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" был окончательно разблокирован.

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