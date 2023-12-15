Польский суд отменил решение главы местного управления города Дорогуск Войцеха Савва, которое позволило распустить акцию протеста перевозчиков.
Об этом сообщил один из организаторов блокады Рафал Меклер на своей странице в социальной сети Facebook. "Суд отменил решение старосты гмины Дорогуск", - написал Меклер.
По его словам, польские перевозчики снова готовятся заблокировать Волынский пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск".
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Как известно, в ноябре польские перевозчики начали забастовки на пунктах пропуска, под блокировку попали "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская", "Дорогуск - Ягодин" и "Медика - Шегини".
В Еврокомиссии критиковали польское правительство за неспособность найти решение проблемы, а также выступали против возврата системы разрешений для украинских перевозчиков.
11 декабря после более чем месячной блокады пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" возобновил свою работу. Однако уже через несколько часов польские перевозчики снова заблокировали движение на этом участке, сымитировав ДТП. На место прибыли полицейские.
Во вторник, 12 декабря, пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" был окончательно разблокирован.