В пункте пропуска 'Ужгород' на границе со Словакией открыли пешеходную полосу движения

Сегодня, 14 января, в пункте пропуска "Ужгород" заработало оформление пешеходов, пересекающих государственную границу между Украиной и Словакией.

Как сообщила Государственная пограничная служба Украины, соответствующая инфраструктура между украинской частью границы и словацким пунктом "Вышне Немецке" была обустроена в рамках договоренностей между правительствами стран.

Отмечается, что пропуск пешеходов в этом пункте начался еще 3 января, сейчас завершена подготовка соответствующей полосы перехода через границу.

"За это время оформлено около 4000 граждан, в основном украинцев. В среднем пограничный контроль за сутки проходят 400 пешеходов", - говорится в сообщении.

Министерство развития общин и территорий Украины готовит пилотный проект пересечения государственной границы легковыми автомобилями через электронную систему "єЧерга". Контроль за очередью будет осуществляться через Кабинет водителя. Пользователи смогут отслеживать статус своего места в очереди и определенное время въезда в пункт пропуска, а также будут получать уведомления об изменении статусов и соответственно заезжать на территорию пункта пропуска.

Экспериментальный проект планируют внедрить на одном из международных пунктов пропуска после регистрации в Министерстве юстиции приказа, которым будут утверждены Правила очередности, а также после определения перечня пунктов пропуска, которые будут участвовать в эксперименте для движения легковых автомобилей.

