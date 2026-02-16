Россия атаковала Украину 'Цирконами': сколько ракет было сбито

Зафиксировано попадание одной ракеты и 9 ударных БПЛА в 8 локациях.

В ночь на 16 февраля РФ атаковала Украину ударными дронами и ракетами, в частности четырьмя противокорабельными ракетами "Циркон", из которых две обезврежены. Об этом сообщают в Воздушных силах ВС Украины.

"В ночь на 16 февраля (с 18:00 15 февраля) противник атаковал четырьмя противокорабельными ракетами Циркон с территории временно оккупированного Крыма, баллистической ракетой Искандер-М из Брянской области РФ, управляемой авиационной ракетой Х-31П из ТОТ Запорожской области...", - говорится в сообщении.

Как отмечается, также враг запустил по Украине 62 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов из РФ - Миллерово, Курск, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск, и из АРК Крым -, в частности из поселка Гвардейское.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены две противокорабельные ракеты Циркон и 52 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание одной ракеты и 9 ударных БПЛА на 8 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 2 локациях.

Как писал УНИАН, ночью 20 января армия РФ атаковала Украину ракетами и дронами. Среди вражеских средств поражения была противокорабельная ракета "Циркон", которая была запущена из Крыма по энергетическому объекту в Винницкой области.

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что некоторые аналитики считают "Циркон" сырой ракетой, хотя она уже не новая. С другой стороны, в начале полномасштабного вторжения россияне ее несколько раз применяли. По словам Плетенчука, тогда у них уже были проблемы с тем, чтобы переобучить ее из противокорабельного статуса работать по земле. Во время полета, когда такая ракета видела определенную конструкцию, например гараж, то поворачивала и летела туда.

