Муж Елены Кравец сделал ей трогательный сюрприз: актриса расплакалась (видео)

Сергей приехал на спектакль любимой в другой город.

Известная украинская актриса и ведущая Елена Кравец показала, какой сюрприз устроил ей муж.

Не секрет, что ходили слухи, будто супруги развелись. Однако юмористка недавно отметила, что в их отношениях "все сложно", но они вместе. А уже сегодня, 16 февраля, Елена опубликовала трогательное видео в своем Instagram, где во время спектакля Сергей неожиданно вышел на сцену и подарил ей букет цветов.

"14.02 в Днепре спектакль заканчивался, а сюрприз от Сергея, моего мужа, только начинался! Не буду скрывать - поражена! Здесь я принимаю цветы и ничего не подозреваю... И вдруг вижу его. Это мой муж! Я ничего не понимаю, ведь он служит в другом городе. Он говорит, что приехал буквально на спектакль и обратно. Увидеться со мной 14.02. Разрыдалась... Не помню, что говорила в тот момент - растерялась совсем. Реву и благодарю", - подписала ролик Кравец.

К слову, в 2002 году актриса вышла замуж за экс-продюсера студии "Квартал 95" Сергея Кравца. Через год у пары родилась дочь Мария. А в 2016 году на свет появились двойняшки Иван и Екатерина. В последнее время Елена не появляется на публике с мужем и не публикует совместные фото в сети.

