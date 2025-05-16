В этом году столичный метрополитен планирует потратить на строительство чуть более 346 миллионов гривен.

Строительство двух новых станций Сырецко-Печерской линии - "Мостицкая" и "Варшавская" может не завершиться в 2027 году, как это предусмотрено договором, из-за нехватки финансирования, говорится в статье УНИАН.

В программе социально-экономического развития столицы до 2026 года на метростроительство предусмотрено лишь 838 миллионов гривен. На этот год, как сообщили УНИАН в КП "Киевский метрополитен", на проект метро на Виноградарь обещают лишь чуть более 346 миллионов.

"Согласно условиям договора, заключенного между предприятием (КП "Киевский метрополитен") и ООО "ГК "Автострада", сумма бюджетных финансовых обязательств на 2025 год составляет 346 284 560,00 гривен (по состоянию на 05.05.2025) и в дальнейшем уточняется", - отмечается в ответе на запрос УНИАН.

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Очереди кредиторов, которые могли бы профинансировать достройку подземки, нет.

Причем компания-подрядчик - группа компаний "Автострада" - в 2024 году получила чуть больше 82 миллионов гривен, а в этом году строит пока за собственные средства. Для того же, чтобы успеть построить новые станции метро в срок, определенный договором, по оценкам "Автострады", нужно в 2025 году 3,5 миллиарда гривен.

Еще одним препятствием для строительства является отсутствие в Украине тоннелепроходческого комплекса, которым должны строить второй тоннель от метро "Сырец" до будущей станции "Мостицкая". Сейчас его восстанавливают и, по данным "Автострады", производитель ТПМК компания Herrenknecht обещает доставить в Украину восстановленный щит в начале 2026 года.

"Риск-менеджер будет в шоке, учитывая войну, возможный дефицит бюджета, аварии на инфраструктурных объектах. Я, пожалуй, более 50% вероятности, что оно будет завершено в сроки, не дал бы", - отметил в комментарии УНИАН транспортный эксперт Беспалов, оценивая перспективы завершения строительства метро на Виноградарь до 2027 года.

Метро на Виноградарь - что известно

Как известно, в 2024 году КП "Киевский метрополитен" провел повторный тендер на строительство метро на Виноградарь, в котором победила группа компаний "Автострада". Согласно договору, стоимость проекта составляет более 13 миллиардов гривен.

И. о. начальника коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Выговский в мае прошлого года отмечал, что на достройку метро на Виноградарь может понадобиться еще до 30 месяцев, то есть 2,5 года.

Метро на Виноградарь начали строить еще в 2019 году. Две новые станции подземки должны были открыть в 2021 году. Однако, открытие новых станций несколько раз переносилось и пока ни одна из них не построена, а бывший подрядчик строительства - АО "Киевметрострой" даже не вернул аванс. В апреле 2024 года суд взыскал с бывшего подрядчика строительства метро на Виноградарь 139 млн грн в пользу громады Киева.

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