Большинство самолетов по-прежнему летают на внутренних маршрутах России несмотря на то, что они должны быть отстранены от полетов.

В понедельник, 28 марта, истекает крайний срок для российских авиакомпаний, которые должны вернуть более 400 арендованных самолетов на сумму почти $10 млрд.

Впрочем, иностранные лизингодатели быстро теряют надежду на то, что Россия вернет им их самолеты, пишет Reuters.

По данным консалтинговой компании IBA, большинство самолетов все еще летают на внутренних российских маршрутах, хотя на Бермудских островах и в Ирландии, где большинство этих самолетов зарегистрированы, действие сертификатов летной годности приостановили, что обычно означает, что они должны быть отстранены от полетов.

"Я боюсь, что мы станем свидетелями крупнейшей кражи самолетов в истории коммерческой гражданской авиации", – сказал доцент кафедры управления воздушным транспортом Сингапурского технологического института Владимир Билоткач.

По международным правилам двойная регистрация запрещена, но Россия уже перевела более половины самолетов, принадлежащих иностранным государствам, в свой собственный реестр после принятия закона, который это позволяет. Правительство России также заявило, что 78 самолетов российских перевозчиков не вернутся в РФ, поскольку арестованы за рубежом.

Несмотря на то, что самолеты застрахованы, беспрецедентный характер и масштабы потенциальных убытков, вероятно, будут означать годы судебных споров между лизингодателями и страховщиками, прежде чем будут приняты какие-либо решения по выплатам, считают аналитики.

И даже если самолеты будут изъяты, стоимость возмещения будет под вопросом, потому что самолеты должны иметь точные записи о техническом обслуживании, чтобы убедиться, что они были оснащены оригинальными запчастями, которые можно отследить – еще одна сфера, на которую направлены санкции Запада против России.

Хотя общая стоимость самолетов огромная, влияние на отдельные лизинговые фирмы все еще может быть управляемым, даже если понадобится списание, поскольку самолеты, арендованные российскими авиакомпаниями, составляют менее 10% портфелей большинства лизинговых компаний.

"Это не нанесет вреда лизинговому бизнесу. На мой взгляд, это меняет будущий рыночный потенциал России", – сказал директор Alton Aviation Consultancy Брэд Дейли, который ранее работал в ирландском лизинговом гиганте AerCap Holdings.

Как отмечает Reuters, некоторые частные российские авиакомпании заявили о готовности вернуть самолеты арендодателям, хотя неясно, одобрит ли российское правительство эти действия.

В некоторых случаях арендодатели имеют гарантийные депозиты, которые могут быть конфискованы и должны помочь покрыть часть любых убытков, но все равно лишь часть стоимости самолета. Например, залог за узкофюзеляжный самолет стоимостью 20 миллионов долларов может составить около 450 тысяч долларов, что эквивалентно трехмесячной аренде, говорит Брэд Дейли.

Рейтинговое агентство KBRA сообщило, что страховые депозиты обычно составляют от одного до четырех месяцев аренды, в зависимости от кредитной оценки авиакомпании, которая арендует самолет. Хотя, к примеру, в одной из китайских лизинговых компаний сообщили, что не брали страховые депозиты с государственного "Аэрофлота", имевшего лучшую кредитную оценку до санкций.

Как сообщал УНИАН, Европейское агентство по безопасности полетов (European Union Aviation Safety Agency, EASA) приостановило сертификаты годности самолетов всех авиакомпаний РФ из-за санкций против России. Отмечается, что без сертификата летной годности самолет не может выполнять полеты. Документ выдает орган гражданской авиации той страны, где зарегистрирован самолет.

Ранее президент России Владимир Путин подписал документ, который фактически позволяет российским авиакомпаниям использовать самолеты иностранных лизингодателей, несмотря на их запрет.

Кроме того, в Госдуме РФ одобрили инициативу "Единой России" о возможной продаже иностранных компаний и даже национализацию, если бизнес будет покидать российский рынок или "возникнет риск необоснованной ликвидации" из-за санкций.

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