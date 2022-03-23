Самолеты больше не покинут границы РФ, подчеркнул чиновник.

Российский министр транспорта Виталий Савельев признал, что украденные Российской Федерацией лизинговые самолеты западного производства никогда не смогут покинуть территорию РФ.

Об этом он сказал на заседании комитета Совета федерации по экономической политике 22 марта.

На вопрос представителю российской авиаотрасли о планах дальнейшей эксплуатации "национализированных" самолетов, Савельев приказал эксплуатировать украденный транспорт и проводить техническое обслуживание на российских предприятиях.

"Они (самолеты) не будут обслужены на Западе в силу того, что мы украли чужую собственность", - сказал Савельев.

Отмечается, что за границы России эти самолеты больше не полетят, "только в дружественные страны".

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 22 марта 78 самолетов российских авиакомпаний были арестованы в разных странах в связи с санкциями Запада, в том числе, в странах, которые РФ считает дружественными - Турции, Азербайджане, Армении.

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