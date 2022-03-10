Россияне хотят фактически конфисковать иностранные активы.

В Госдуме РФ одобрили инициативу "Единой России" о возможной продаже иностранных компаний и даже их национализации, если бизнес будет покидать российский рынок или "возникнет риск необоснованной ликвидации" из-за санкций.

Об этом пишет пропагандистское издание Коммерсант.

Для компаний, более 25% доли которых принадлежит иностранным юридическим лицам, предлагается вводить "внешнее управление" с последующей продажей активов на торгах, а в случае их провала – передачи активов на баланс РФ.

"Внешнее управление" будут вводить в компаниях, руководство которых покинуло РФ после начала вторжения российских войск в Украину.

Таким образом, российская власть хочет "приостановить" массовое бегство иностранного бизнеса и "сохранить рабочие места".

Белый дом уже заявил, что США будут принимать меры в случае, если дело дойдет до конфискации активов в России.

Издание пишет, что из-за санкций в связи с агрессией РФ против Украины государство покинули уже более 300 иностранных компаний, кое-кто пообещал сохранить рабочие места и зарплаты сотрудникам.

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