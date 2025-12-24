Отмечается, что из-за нового маршрута поезда дольше находятся в пути.

После российской атаки 22 декабря пассажирские поезда еще не курсируют через Коростень. В среду, 24 декабря, все составы следуют временными обходными маршрутами.

В пресс-службе АО "Укрзализныця" предупредили, что более длинный путь и необходимость дополнительных стыковок увеличивают время в пути.

"Впрочем, сделаем все возможное, чтобы все пассажиры добрались до своих домов до Сочельника", – говорится в сообщении.

Видео дня

Какие поезда будут курсировать альтернативными маршрутами 24 декабря:

№ 749/750 Киев – Ужгород;

№ 707 Киев – Івано-Франковск;

№ 743/744 Дарница – Львов;

№ 67/19 Киев – Варшава;

№ 29 Киев – Ужгород;

№ 51 Киев – Перемышль;

№ 7 Киев – Черновцы;

№ 43/49 Черкассы – Івано-Франковск;

№ 15/17 / 16/18 Харьков – Ужгород;

№ 97 Киев – Ковель;

№ 91 Киев – Львов;

№ 63/64 Харьков – Перемышль;

№ 291/292 Киев – Львов;

№ 9/10 Киев – Будапешт;

№ 2/124 Ворохта – Харьков.

Авария поезда под Коростенем - последние новости

22 декабря недалеко от Коростеня произошел сход с путей грузового поезда, в результате чего ряд рейсов задерживается на несколько часов. В УЗ тогда отмечали, что грузовой поезд был поражен в результате детонации - вероятно БПЛА типа Shahed.

Из-за аварии задерживались ряд поездов "Укрзализныци". Максимальное время опоздания превышало 7 часов.

Вас также могут заинтересовать новости: