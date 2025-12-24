После российской атаки 22 декабря пассажирские поезда еще не курсируют через Коростень. В среду, 24 декабря, все составы следуют временными обходными маршрутами.
В пресс-службе АО "Укрзализныця" предупредили, что более длинный путь и необходимость дополнительных стыковок увеличивают время в пути.
"Впрочем, сделаем все возможное, чтобы все пассажиры добрались до своих домов до Сочельника", – говорится в сообщении.
Какие поезда будут курсировать альтернативными маршрутами 24 декабря:
- № 749/750 Киев – Ужгород;
- № 707 Киев – Івано-Франковск;
- № 743/744 Дарница – Львов;
- № 67/19 Киев – Варшава;
- № 29 Киев – Ужгород;
- № 51 Киев – Перемышль;
- № 7 Киев – Черновцы;
- № 43/49 Черкассы – Івано-Франковск;
- № 15/17 / 16/18 Харьков – Ужгород;
- № 97 Киев – Ковель;
- № 91 Киев – Львов;
- № 63/64 Харьков – Перемышль;
- № 291/292 Киев – Львов;
- № 9/10 Киев – Будапешт;
- № 2/124 Ворохта – Харьков.
Авария поезда под Коростенем - последние новости
22 декабря недалеко от Коростеня произошел сход с путей грузового поезда, в результате чего ряд рейсов задерживается на несколько часов. В УЗ тогда отмечали, что грузовой поезд был поражен в результате детонации - вероятно БПЛА типа Shahed.
Из-за аварии задерживались ряд поездов "Укрзализныци". Максимальное время опоздания превышало 7 часов.