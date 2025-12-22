Локомотив пассажирского поезда 45/46 Харьков-Ужгород из-за экстренной остановки также сошел с рельсов.

Неподалеку от Коростеня произошел сход с путей грузового поезда, в результате этого ряд рейсов задерживаются на несколько часов, сообщает "Укрзализныця".

Отмечается, что локомотивная бригада пассажирского поезда 45/46 Харьков-Ужгород, следовавшего по по смежной колее, была вынуждена экстренно остановить собственный поезд, сошел с путей его локомотив.

Среди пассажиров поезда обошлось без травмированных. Только одна пассажирка имеет порез стеклом, ей оказана помощь на месте. В то же время травмы получили машинист и помощник грузового поезда, они доставлены в больницу.

Причины инцидента пока уточняются, отмечают в УЗ.

Изменения в расписании движения

Отмечается, что с существенной задержкой будет следовать поезд 45/46, который перенаправлен по объездному маршруту).

Также задержки от 3 часов ожидаются для ряда других поездов, которые перенаправляют через Шепетовку, Казатин и Фастов.

Через Фастов вместо Коростеня следуют поезда:

№1/123 Харьков - Ивано-Франковск, Ворохта;

№44/50 Ивано-Франковск - Черкассы;

92 Львов - Киев;

30 Ужгород - Киев;

8/150 Черновцы - Киев;

52 Перемышль - Киев; 52 Перемышль - Киев;

68/20 Варшава, Холм - Киев;

108 Солотвино - Киев.

В то же время поезд №98 Ковель - Киев перенаправят через Житомир, задержка будет несколько меньше.

Также на станции Шепетовка организована пересадка на пригородный шаттл в направлении Коростеня - и в обратном направлении.

Укрзализныця - последние новости

Ранее "Укрзализныця" назначила дополнительную группу вагонов в Кишинев из Одессы и Киева. Это стало реакцией на осложнения пересечения молдавской границы другими видами транспорта в результате массированных ударов по мостам Одесской области, что привело к проблемам на дорогах, в частности на трассе Одесса-Рени.

Неделю назад в результате вражеского обстрела Днепропетровской области "Укрзализныця" зафиксировала обесточивание контактной сети. Задержки движения поездов достигали более шести часов.

