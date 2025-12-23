По словам эксперта, авария грузового поезда на Житомирщине произошла из-за вражеского "Шахеда" с онлайн-управлением, оператор которого пытался попасть в пассажирский поезд.

Прошлой ночью россияне пытались попасть "Шахедом" в пассажирский поезд на Житомирщине, но к счастью промахнулись. Однако из-за этого дрона произошла авария грузового поезда, сообщил эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По его словам, минувшей ночью в Житомирской области "Шахед" с онлайн-управлением летел атаковать объект энергетики. Как отметил специалист, буквально перед атакой, оператор, управлявший ударным дроном, увидел внизу движущийся пассажирский поезд.

"Причем оператор четко видел и понимал, что поезд с людьми. Пилот "Шахеда" принял решение атаковать поезд, но лишь по счастливой случайности промахнулся. Упавший "Шахед" позже стал причиной крушения грузового поезда. Я не буду называть номер поезда, но люди, которые мирно спали в нем, даже не представляют, что родились во второй раз", - подчеркнул Бескрестнов.

Видео дня

Бескрестнов не исключает, что управление указанным дроном осуществлялось не из России, до которой слишком далеко, а с территории Беларуси - туда расстояние от места происшествия составляет всего 80 километров.

Аналитик подчеркнул, что Украине необходимо обратить внимание на защиту локомотивов и поездов в целом, не только вблизи границ с РФ. "Сюда входит как РЭБ против МЭШ модемов, так и информирование машинистов (алгоритмы при появлении Шахедов)", - пояснил "Флеш".

Он подчеркнул, что противник продолжает атаковать тылы Сил обороны Украины "Шахедами" с онлайн-управлением. При этом вообще не обращает внимания на гражданских, ведь для россиян "не существует моральных границ".

Авария поезда под Коростенем

Как писал УНИАН, 22 декабря под Коростенем сошел с рельсов грузовой поезд. Как сообщали в "Укразализныце", локомотив был поражен вражеским БпЛА. Члены бригады машинистов получили ранения, однако угрозы их жизни нет.

Добавим, что рядом по смежному пути в это время проходил пассажирский поезд 45/46 Харьков-Ужгород. Из-за чрезвычайного происшествия локомотивная бригада была вынуждена экстренно остановить пассажирский поезд, его локомотив сошел с путей. Среди пассажиров обошлось почти без травмированных. Только одна пассажирка получила порезы.

Атака россиян 23 декабря

Добавим, что в ночь на вторник, 23 декабря, армия РФ также атаковала Украину ударными дронами и ракетами. В Житомирской области в результате ударов оккупантов погиб 4-летний ребенок. Начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко рассказал, что врачи пытались спасти ребенка, но не смогли. По словам чиновника, еще один ребенок и взрослый находятся в больницах. В общем, по состоянию на утро вторника, было известно о 5 пострадавших и одном погибшем.

Во время атаки противник применил ударные БпЛА, ракеты воздушного и наземного базирования. В Воздушных силах сообщили, что оккупанты запустили 635 ударных БпЛА, 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и 35 крылатых ракет Х-101, Искандер-К. Силами ПВО было подавлено 621 воздушная цель.

Вас также могут заинтересовать новости: