Россияне тестируют связь с платформ в стратосфере вместо утраченных Starlink, - Флэш

Запущенные платформы должны дрейфовать в воздухе на высоте до 40 км, но их можно "достать" с С300.

Россияне начали испытания стратосферных платформ, которые планируют использовать для налаживания связи стандарта 5G NTN. Таким образом они планируют компенсировать потерю доступа к спутникам Starlink, пишет в Телеграм советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескреснов.

Он привел сообщение о начале испытаний стратосферной 5G-платформы в рамках проекта "Барраж-1". Первую платформу успешно запустили.

Ее разработала новгородская компания "Аэродроммаш" совместно с МГТУ им. Баумана. Разработчики похвастались, что платформа может поднимать до 100 кг груза на высоту до 20 км. И, как они пишут, использует систему пневматического балласта для изменения высоты и использования ветров. Она якобы может маневрировать, держать заданную позицию в воздухе и двигаться по заданной траектории. При этом россияне прямо признают, что рассматривают платформу как альтернативу спутниковым группировкам и планируют отработать приоритетную задачу – налаживание связи стандарта 5G NTN.

"Размещение передатчиков на высоте 20 км позволит обеспечить скоростным интернетом и связью огромные территории, где строительство наземных вышек невозможно", – говорится в сообщении.

Флеш прокомментировал эти планы, отметив, что налаживание полетов в стратосфере, на высоте 20-40 км, становится все более актуальным.

"На такой высоте уже не летают самолеты, но могут дрейфовать аэростаты. Там есть ветры, и они зависят от сезона и высоты. В теории и на практике, управляя высотой аэростата, можно им управлять, не точно, но достаточно для удержания над любой территорией", - написал он.

Эксперт отметил, что в мирное время платформы могли бы стать дешевой заменой спутникам-ретрансляторам связи. Или стать вариантом летающей базовой станции для мобильной связи.

По его мнению, решение подходит и для военного времени. Ведь, напомнил он, еще со времен холодной войны в СССР разрабатывались концепции бомбардировок территории противника из стратосферных шаров.

"Россия показывает очередной эксперимент по запуску управляемого летающего аэростата в стратосферу. Куда дальше пойдет это направление, можно только догадываться. А что главное для нас? Иметь средства, которые могут обнаруживать подобные объекты над нашей территорией. Ну и иметь возможность сбивать подобные цели, если они будут нести угрозу. Насколько я помню, С300 может на 20-30 км высоты отрабатывать цели", - заключил специалист.

Как отключение Starlink изменило планы россиян

Напомним, что после того, как SpaceX отключил доступ к терминалам Starlink для российских войск, армия оккупантов уменьшила количество наступлений, а точность их ударов снизилась.

В свою очередь Силы обороны начали локальные контратаки для восстановления связи между позициями на линии фронта между южным Добропольем и северной Варваривкой.

