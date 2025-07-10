Отмечается, что летом наименьший пассажиропоток.

В Киеве с 14 июля по 22 августа столичный фуникулер закроют на ежегодный плановый ремонт.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на "Киевпастранс", во время работ специалисты отремонтируют машинный, компрессорный и тиристорный залы. Проведут обследование рельсового пути и частично заменят шпалы.

"Ремонтные работы проводят летом из-за наименьшего пассажиропотока. В июле-августе фуникулером пользуются до 2 000 пассажиров в день, что почти вдвое меньше, чем в другие сезоны", - говорится в сообщении.

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Также в планах капитально отремонтировать узлы и агрегаты вагонов, оборудовать машинный зал и провести кузовные работы. Перед запуском работы фуникулера специалисты проведут статические и динамические испытания под нагрузкой.

Транспорт Киева - последние новости

9 июля на улицах Киева появились первые прокатные электромопеды. Сервис запустила компания "Зелектра", которая оперирует в столице публичным прокатом самокатов и электровелосипедов. В рамках пилотного проекта на центральные улицы Киева вывели 50 электромопедов.

Ранее сообщалось, что с 5 июня в Киеве ограничили движение тяжеловесного автотранспорта в связи с жарой. Время действия ограничения установлено в соответствии с температурным режимом.

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