Во Львове цифровые платформы смогли успешно восстановить работу сервисов такси в ночное время.

Самые популярные онлайн-сервисы такси Bolt, Uklon и Uber обратились к мэру Киева Виталию Кличко с предложением разрешить передвижение по городу в период комендантского часа. Об этом пишет "Экономическая правда".

"Мы обращаемся в соответствующие государственные органы с предложением рассмотреть возможность введения в Киеве аналогичной или усовершенствованной системы. Такая система позволила бы создать прозрачный рынок перевозок, а также стала бы вкладом в бюджет страны и города, благодаря уплате налогов цифровыми платформами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о прозрачном, безопасном и согласованном с органами власти урегулировании вопроса передвижения по городу в период комендантского часа лицами, "которые имеют объективную потребность".

По словам компаний, они способны реализовать согласованную с органами власти систему ночных перевозок в столице в кратчайшие сроки, с учетом требований безопасности и защиты персональных данных.

В компании Bolt убеждены, что таким образом удастся предотвратить несанкционированные ночные перевозки. Это мнение также разделяют Uklon и Ubеr.

Там также обратили внимание на то, что в последнее время в СМИ появляются многочисленные тревожные публикации о перевозках пассажиров во время комендантского часа, которые нередко осуществляются в "теневом" режиме.

"Как показывает пример города Львова, цифровые платформы смогли успешно восстановить работу сервисов в ночное время благодаря согласованному с городскими властями механизму, который работает должным образом и приносит пользу всем сторонам", - отметили в компании.

Работа такси в Украине - важные новости

В октябре 2024 года во Львове разрешили возобновить работу сервисов такси в ночное время. Тогда в городе запустили пилотный проект для вызова авто через сервисы Bolt и Uklon во время комендантского часа.

В августе 2025 года сообщалось, что популярный сервис вызова такси Uklon увеличил тарифы почти на 50% для туристического комплекса Буковель.

