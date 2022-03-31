Окна станции закрывают специальными щитами.

Жители столицы стараются всеми силами уберечь красочные витражи, которыми украшена станция киевского фуникулера. Их закрывают специальными щитами.

О попытках киевлян сохранить в целостности витражи рассказывается в свежем сюжете ТСН.

Внутрь станции корреспондента не пустили, однако она подробно рассказала о стараниях киевлян. Витражи сначала обтягиваются специальной пленкой, чтобы в случае взрывной волны стекла не рассыпались. С внешней стороны для них строятся специальные щиты из досок толщиной около пяти сантиметров.

Такие оборонительные сооружения должны спасти как минимум от осколков, если вдруг неподалеку взорвется снаряд. Для большей надежности, судя по ролику, щиты покрывают брезентом. Это гарантирует дополнительный слой защиты от мелких частиц, которые могли бы лететь в окна.

Напомним, сегодня британская разведка предупредила, что в ближайшие дни в пригороде Киева могут состояться ожесточенные бои. Если прогноз оправдается, то интенсивность обстрелов столицы тоже рискует вырасти.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: