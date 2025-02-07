В Киеве почти на год закроют на реконструкцию мост возле метро 'Дарница': схема проезда

Движение по путепроводу планируют закрыть уже завтра, 8 февраля.

Движение по путепроводу возле станции метро "Дарница" планируют закрыть с 8 февраля до 30 ноября в связи с началом реконструкции. Об этом сообщает киевская власть со ссылкой на КК "Киевавтодор".

"Ограничения движения связаны с началом запланированной реконструкции путепровода на пересечении улицы Строителей с Броварским проспектом и Святошинско-Броварской линией метрополитена возле станции метро "Дарница". Дорожники начнут работы по разборке конструкций путепровода: демонтируют изношенное мостовое полотно, пролетные строения, опоры и фундамент", - отмечается в сообщении.

Путепровод введен в эксплуатацию в 1963 году и с того момента, как информируют в горгосадминистрации, ни разу капитально не ремонтировался.

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"На период реконструкции движение автотранспорта по путепроводу будет осуществляться по временной схеме организации дорожного движения, согласованной с Управлением патрульной полиции в г. Киеве. Для водителей установят предупредительные знаки с информацией об объезде участка выполнения ремонтных работ", - отмечают в КГГА.

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