Популярный в Украине вертолет превратили в беспилотник, который способен практически на все

Предполагается, что беспилотный вертолет можно будет использовать даже в качестве носителя для других дронов.

Европейская авиастроительная компания Airbus переоборудовала известный многоцелевой вертолет H145 в беспилотную систему U145. Об этом сообщает Airbus.

"С U145 мы предлагаем нашим клиентам автономную беспилотную версию вертолета H145, которая сочетает в себе проверенную платформу, мощность и полезную нагрузку H145 с автономностью беспилотной авиационной системы", – отметил генеральный директор Airbus Helicopters Матье Луво.

Платформу рассматривают как универсальный инструмент для выполнения логистических задач, миссий наблюдения и работы в условиях чрезвычайных ситуаций. Кроме того, ее планируют применять в качестве "материнского" носителя, способного транспортировать и запускать другие беспилотные летательные аппараты.

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Полноразмерный макет беспилотника планируется представить на международной авиакосмической выставке ILA Berlin Air Show 2026 в Берлине. Первый испытательный полет с летчиком на борту, который будет выполнять роль страхового пилота, запланирован на конец 2026 года. В то же время ввод этой системы в эксплуатацию ожидается значительно позже – в начале следующего десятилетия.

В носовой части U145 вместо кабины экипажа установлен новый модуль с дверью и откидной рампой. Внутреннее пространство переоборудовано под грузовые задачи – заявлена возможность транспортировки до 1200 кг полезной нагрузки. Максимальная взлетная масса платформы составляет 3800 кг.

H145 стал вторым пилотируемым вертолетом Airbus, который компания переоборудует в беспилотную версию. Первым таким проектом был VSR700, созданный на базе вертолета Cabri G2.

В Airbus отмечают, что беспилотный вертолет будет оснащен специальным комплексом датчиков и системой искусственного интеллекта, которые должны обеспечить полностью автономную работу платформы. В демонстрационном видео показано, как оператор на бортовой панели выполняет ряд базовых действий: переключает тумблеры, в частности для запуска двигателя, а также подтверждает готовность к полету через сенсорный интерфейс.

Эксперты обратили внимание на то, что концепт Airbus по своей идеологии близок к беспилотной версии вертолета UH-60 Black Hawk, получившей название S-70 UAS U-Hawk. Она была представлена американской компанией Sikorsky осенью 2025 года.

В американской машине одно из ключевых заявленных преимуществ – возможность переоборудования уже имеющихся вертолетов под беспилотный вариант. В случае с Airbus в официальных материалах об этом прямо не упоминается, однако можно предположить, что подобная опция также потенциально реализуема, учитывая концепцию платформы и уровень ее модификации.

В целом европейцы довольно далеко продвинулись в создании беспилотных вертолетов. Известно, что Airbus совместно с Shield AI, L3Harris и Parry Labs работает над беспилотной платформой MQ-72C для Корпуса морской пехоты США. В ее основе – вертолет UH-72B Lakota, который является американской военной модификацией H145. Фактически речь идет о беспилотной версии этой машины. Что важно, первый испытательный полет MQ-72C уже состоялся в августе 2025 года.

Учитывая сходство этих разработок, аналитики Defence Express отметили, что U145 частично опирается на технологические наработки, созданные для проектов по ту сторону Атлантики, которые теперь могут быть адаптированы для продвижения на европейском рынке.

Справка УНИАН. Вертолет H145 (ранее Eurocopter EC145) – это двухдвигательный легкий многоцелевой вертолет, разработанный компанией Airbus Helicopters (ранее Eurocopter). Он может перевозить до девяти пассажиров и двух членов экипажа, в зависимости от конфигурации, заявленной заказчиком.

Военные варианты вертолета выпускаются под различными обозначениями, например H145M или UH-72 Lakota. Они использовались для подготовки пилотов, медицинской эвакуации, разведки и операций по транспортировке войск.

Вертолет H145 – последние новости

Машина очень популярна во многих странах мира, в частности в Украине. Еще в 2018 году Украина подписала контракт с правительством Франции на приобретение 55 машин, среди которых были и вертолеты H145. Впоследствии стало известно о передаче первой партии этих вертолетов.

Напомним также, что в 2024 году Airbus изготовила первый боевой вертолет H145M для немецкой армии. Машина стала своеобразной альтернативой "проблемному" ударному вертолету Eurocopter Tiger, который эксплуатирует немецкая армия.

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