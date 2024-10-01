Машина стала своего рода альтернативой "проблемному" ударному вертолету Eurocopter Tiger, который сейчас эксплуатирует немецкая армия.

Бундесвер выбрал легкий ударный вертолет H145M вместо знаменитого американского AH-64 Apache.

27 сентября на заводской площадке в городе Донауверт совершил первый полет первый из вертолетов H145M, которые были заказаны для сухопутных сил Германии. Об этом сообщает Airbus Helicopters.

Всего для нужд Бундесвера заказали 62 боевых вертолета H145M. Машина стала своего рода альтернативой "проблемному" ударному вертолету Eurocopter Tiger, который сейчас эксплуатирует немецкая армия.

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В качестве замены для Tiger в свое время рассматривали американский Apache, однако он, по мнению специалистов, оказался "слишком дорогим" для Германии.

Действительно, легкий H145M значительно дешевле полноценного специализированного ударного вертолета. В то же время, он никогда не сравнится с тем же Apache по своим боевым качествам. Это касается, в частности, живучести вертолета.

Среди преимуществ H145M - возможность применять передовое вооружение, в частности, израильский противотанковый ракетный комплекс Spike. Известно, что вертолет получил современную оптико-прицельную станцию, которая позволяет эффективно выявлять наземные цели и наводить на них вооружение.

Немецкая армия - главные новости

После начала российско-украинской войны Берлин взял курс на перевооружение своей армии. Среди прочего Германия решила закупить крупную партию основных боевых танков Leopard 2A8, которые эксперты считают одним из самых мощных танков в мире.

Кроме этого, немецкие власти ищут возможности усилить противовоздушную оборону. В частности, с помощью хорошо известного уже зенитного комплекса IRIS-T.

В отдаленном будущем Германия хочет получить истребитель шестого поколения, который сейчас создают по программе Future Combat Air System (FCAS). Первый полет демонстратора стоит ждать не ранее 2027 года.

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