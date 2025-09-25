Это решение положительно влияет на экономику обеих сторон.

Украина договорилась с Еврокомиссией о продлении соглашения о либерализации грузовых перевозок на 15 месяцев. Таким образом "транспортный безвиз" будет действовать как минимум до марта 2027 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Украинские перевозчики и перевозчики Европейского Союза и в дальнейшем не будут нуждаться в специальных разрешениях для выполнения двусторонних и транзитных перевозок.

Видео дня

Отмечается, что соглашение предусматривает дальнейшую адаптацию украинского законодательства к европейским стандартам. Так, до конца 2026 года Украина должна имплементировать ключевые положения относительно деловой репутации компаний, внедрение смарт-тахографов (устройство, которое фиксирует параметры работы водителя) для новых грузовиков, обучение менеджеров-управителей транспортных компаний.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, за время действия соглашения удельный вес торговли Украины с ЕС автомобильным транспортом вырос почти на 55%. Это стало прямым положительным влиянием договоренностей на экономику обеих сторон.

Напомним, что соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и Европейским Союзом было подписано в июне 2022 года из-за полномасштабного вторжения России в Украину и разрушения в связи с этим логистических путей. Затем соглашение ежегодно продлевалось.

Либерализация перевозок позволяет облегчить доступ Украины к мировым рынкам, обеспечивает стабильный транзит товаров через страны Евросоюза и укрепляет торговые связи между Украиной и ЕС.

Торговля Украины - что известно

В июне Украина подписала первое за последние 10 лет двустороннее соглашение об автомобильном сообщении с Королевством Марокко. В то же время это также первое такое соглашение со страной Африки. Оно дает возможность доставлять грузы автомобильным транспортом в Марокко и импортировать оттуда товары.

Ранее летом Европарламент продлил "транспортный безвиз" с Украиной. Однако, евродепутаты тогда внесли в соглашение ряд изменений. Так, водители обязаны иметь при себе документы, позволяющие осуществлять международные перевозки. Кроме того, они должны иметь на лобовом стекле наклейку, подтверждающую, что автотранспортные услуги подпадают под действие соглашения.

Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщал, что благодаря "транспортному безвизу" экспорт по дорогам в Евросоюз вырос на 42%, а импорт автомобильным транспортом в Украину на 37%.

Вас также могут заинтересовать новости: