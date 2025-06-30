Соглашение дает возможность доставлять грузы автомобильным транспортом в Марокко и импортировать оттуда товары.

Украина подписала первое за последние 10 лет двустороннее соглашение об автомобильном сообщении с иностранным государством - Королевством Марокко. И одновременно первое такое соглашение со страной Африки.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий, это открывает новые возможности для развития торговли, логистики и экономического сотрудничества между государствами.

"Соглашение дает возможность доставлять грузы автомобильным транспортом в Марокко и импортировать оттуда товары. Соответствующий запрос есть от отечественного бизнеса и перевозчиков. Соглашение будет способствовать упрощению условий для перевозчиков и развитию новых маршрутов между нашими странами", - отметил заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач.

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Отмечается, что соглашение определяет правовые и организационные основы осуществления международных автомобильных грузовых и пассажирских перевозок, предусматривает выдачу разрешений, а также регулирует вопросы транзита. В частности, для выполнения грузовых перевозок предусмотрен обмен разрешениями. Для этого стороны проведут заседание смешанной комиссии.

Кроме того, регулярное пассажирское сообщение станет возможным после открытия соответствующих маршрутов, нерегулярное - после обмена разрешениями.

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17 июня 2025 года стало известно, что Европарламент продлил "транспортный безвиз" с Украиной. Однако, евродепутаты внесли в Соглашение ряд изменений. В частности, водители обязаны иметь при себе документы, позволяющие осуществлять международные перевозки. Они также должны иметь на лобовом стекле наклейку, подтверждающую, что автотранспортные услуги подпадают под действие соглашения.

Напомним, что соглашение, заключенное в июне 2022 года, облегчило транспортировку топлива, гуманитарной помощи и ряда других товаров в Украину, а также помогло украинскому экспорту (в частности зерна, руды и стали) попасть в ЕС и за его пределы.

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