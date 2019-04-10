Появились новые фото электрического седана от Infiniti

Дебют Qs Inspiration приурочен к 30-летию модели Infiniti Q45, которая была представлена в 1989 году.

Компания Infiniti готовит дебют нового концепт-кара — электрического седана Qs Inspiration. Новая модель станет продолжением линейки концепт-каров Inspiration.

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Агентство Reuters обнародовало фото нового электрокара, который готовят к премьере на автосалоне в Шанхае.

Дебют Qs Inspiration приурочен к 30-летию модели Infiniti Q45, которая была представлена в 1989 году.

Концепт-кар получит новую платформу для электромобилей, а салон будет разделен на две зоны — для водителя и пассажиров.

Напомним, предыдущий концепт-кар Infiniti — кроссовер QX Inspiration — был представлен в январе 2019 года на автосалоне в Детройте. Годом ранее марка показала седан Infiniti Q Inspiration.