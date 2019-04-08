Skoda выкатила на дороги 10 тестовых электромобилей

Компания запустила в Чехии программу Citigo E-Pilot, в рамках которой выдала прототипы электромобилей обычным пользователям.

Чешский автопроизводитель Skoda объявил о запуске пилотной программы Skoda Citigo E-Pilot, в рамках которой 10 прототипов электромобиля e-Citigo отправят реальным пользователям автомобилей бренда.

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Таким образом в компании расчитывают собрать максимально приближенные к реальности данные и отзывы, которые помогут доработать серийную версию модели, пишет itc.ua.

Прототипы e-Citigo будут представлять собой некий гибрид электромобильной платформы модели Volkswagen e-up! и кузова бензиновой версии ситикара Skoda Citigo. Представители компании особо отметили, что характеристики этих десяти экземпляров будут заметно отличаться от серийной версии. Они будут оснащены полным набором датчиков, которые будут снимать подробную телеметрию и автоматически передавать ее автопроизводителю для глубокого анализа.

Инсайдеры уверяют, что серийный электромобиль Skoda e-Citigo будет вдвое превосходить текущее поколение Volkswagen e-up! по запасу хода. Для этого разработчики якобы используют батарею емкостью 37,4 кВтч из литий-ионных ячеек (50 Ач), вместо текущего варианта на 25 Ач. В результате, запас хода новинки должен составить 270 км по циклу WLTP, чего вполне достаточно для компактного городского автомобиля.

По данных тех же источников, к концу года такую же батарею удвоенной емкости получит и обновленный Volkswagen e-up!, так что у потенциальных покупателей ситикаров будет выбор как минимум из двух аналогичных моделей.

Автопроизводитель официально заявил, что серийное производство Skoda e-Citigo стартует в четвертом квартале 2019 года, при этом первые покупатели получат свои электромобили до конца текущего года. Параллельно с данной моделью в автосалонах бренда появится и подключаемый гибрид Skoda Superb.

Ранее в компании Skoda обещали представить до 2025 года десять электрифицированных моделей, из которых шесть будут полноценными электромобилями, а еще четыре — подключаемыми гибридами. Теперь же бренд существенно обновил сроки и рассчитывает анонсировать десять электрических моделей на три года раньше — к концу 2022 года. Инвестиции компании составят 2 млрд евро, а всего к этому сроку будет представлено 30 новых моделей.