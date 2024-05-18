Россияне заставляют украинских военных перебрасывать силы с востока, отметил аналитик.

Продолжается война в Украине, и главными целями наступления россиян на Харьковщине является оттягивание украинских сил с других направлений, а также мощная информационная волна, вызывающая панику в обществе.

Об этом рассказал руководитель программ безопасности центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук в интервью каналу "Ми - Україна". "Нельзя рассматривать Харьковское направление отдельно от всей ситуации на фронте и надо понимать, что в медиа и в обществе событиями на Харьковщине мы перебиваем информационную волну с востока. Сейчас очень мало стали говорить о том, что происходит на Покровском направлении, на Авдеевском... Сейчас, если противник прорвет оборону, есть угроза агломерации Дружковка-Константиновка и дальше на Покровск, а потом на Днепропетровщину", - сказал эксперт.

По словам Лакийчука, на востоке сейчас идут тяжелые бои, и в условиях ограниченных ресурсов украинских войск россияне стягивают с юга, несколько ослабляя давление на Работино, дивизии для растягивания и прорыва нашей обороны.

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"У нас действительно ограниченные резервы, а для того, чтобы ослабить основное направление удара, надо создать напряженность на другом участке. Они, меньшими силами вторгаясь на Харьковщину, заставляют нас перебрасывать крайне важные резервы с Донецкого направления", - сказал эксперт.

Лакийчук отметил, что, кроме этого, действия врага на Харьковщине сопровождаются мощной информационной волной. "Даже независимо от того, достаточно ли сил захватить Харьков, распространяется мощная информационная волна, что вот-вот они возьмут Харьков для того, чтобы создать панику в том же Харькове", - подчеркнул он.

В центре внимания наступление России в Харьковской области - что нужно знать

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на Харьковском направлении произошло две попытки врага прорвать оборону наших войск на направлениях Глубокое-Липцы, Бугруватка-Старица, при этом ситуация контролируется Силами обороны. В районе города Волчанск украинские подразделения усиливают оборону с целью улучшения тактического положения.

16 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силам обороны удалось "добавить уверенности" в районе Волчанска Харьковской области, при этом российские обстрелы не прекращаются, угрозы все еще есть.

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