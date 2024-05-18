Вероятно, Байден уступит и пойдет на этот шаг по примеру Великобритании.

США не позволяют Украине ударить по территории России американским оружием. Впрочем, Киеву необходимо такое разрешение, чтобы остановить наступление россиян на Харьков и часть восточных регионов.

Как говорится в материале Bloomberg, на протяжении многих месяцев судьба Украины была заложницей Конгресса США, когда американские законодатели заблокировали пакет помощи. Даже после принятия пакета на более 60 млрд долларов войска Киева находятся в шатком положении.

Резкие изменения на поле боя

Россия пошла в наступление на Харьков, хоть оккупация города и маловероятна. Но это наступление демонстрирует цену, которую Украина платит за опоздание Америки. Также это подчеркивает бессмысленность ограничений США, которые мешают Киеву вести борьбу с Россией на ее территории.

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На поле боя вокруг Харькова произошли резкие изменения. Россияне пытались завоевать город в начале 2022 года, но планы провалились. Через несколько месяцев украинское контрнаступление выбило российские войска из региона. Но теперь россияне вернулись и активно противостоят слабой обороне Украины.

К счастью для Украины, сил РФ, вероятно, недостаточно, чтобы взять город. Кажется, эта атака направлена на менее важные, но необходимые цели.

Во-первых, Путин хочет создать буферную зону для защиты своей границы. Украинские силы били по российскому городу Белгород и отправляли российских добровольцев в рейд через границу. Путину нужно прекратить эти атаки.

Диктатор также хочет вернуть Харьков в зону досягаемости российской артиллерии. Даже если он не сможет взять город, то попытается сделать его непригодным для жизни. Не в последнюю очередь Москва пытается ослабить войска Киева перед своим наступлением.

Основной толчок России, вероятно, будет на востоке, а не вокруг Харькова. Целью будет захват как можно большей части Донбасса. Ведутся атаки на такие ключевые объекты, как Часов Яр.

Похоже, Москва считает, что Украина не имеет живой силы или огневых средств, чтобы защищаться везде. Если Украина привлечет ограниченные силы для защиты Харькова, Силы обороны будут более уязвимым к штурму с востока.

"Таким образом Харьков раскрывает многое о стратегии России - и о причинах нынешнего положения Украины", - пишет издание.

Цена американской несмелости

Сейчас Киев находится в опасном интервале между моментом одобрения помощи США и моментом ее доставки в больших количествах. К тому времени украинским силам остро не хватает всего, от боеприпасов до стрелкового оружия, артиллерии и противовоздушной обороны. Неудачи, от которых сейчас страдает Украина, являются частично ценой шести месяцев задержки американской помощи.

Ситуация также разоблачает внутренние проблемы Украины Президент Владимир Зеленский и украинские законодатели медлили с мобилизацией дополнительных войск для противодействия российским наступлениям. Украина также не спешила строить сложные многослойные фортификационные сооружения - те, которые Россия с успехом использовала. Украинские силы сейчас окапываются, но делают это с опозданием и под обстрелами.

Ни для кого не было секретом, что Россия готовилась напасть на Харьков, хотя время, очевидно, удивило украинцев. Впрочем, Киев мало что может сделать, чтобы помешать наращиванию, которое происходит непосредственно за рубежом, потому что США выступают против использования американского потенциала для трансграничных атак.

Вот что это означает на практике. Украина не может использовать предоставленные США высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS) для уничтожения складов боеприпасов или командных пунктов на российской стороне границы, не может использовать недавно предоставленные ракеты большой дальности для нападения на военные или материально-технические цели в России. Вероятно, Киев также даже не может использовать средства противовоздушной обороны, предоставленные США, для нацеливания на российские самолеты, которые используют "планирующие бомбы" для ударов по линии фронта вокруг Харькова, не покидая российского воздушного пространства.

" Эта политика не имеет смысла морально - и становится разрушительной стратегически. Расчет президента Джо Байдена заключается в том, что использование оружия США для нападений на российскую территорию было бы слишком эскалационным. Путин, что характерно, играет на этом страхе, угрожая напасть на страны НАТО, если их оружие будет использовано таким образом. Но эта угроза сомнительна, учитывая, что нападение на страны НАТО кардинально изменит эту войну. Это уже не будет российско-украинский конфликт, в котором все еще может выиграть Путин. Это был бы конфликт Россия-НАТО, в котором он точно проиграл бы", - пишет издание.

Не все разделяют предостережения Байдена: Правительство Великобритании заявило, что не помешает Украине использовать британское оружие в трансграничных атаках. Возможно, США последуют этому примеру. Действительно, это часть того, что один британский чиновник описал мне как лондонскую стратегию "Scrappy-Doo", которая предполагает побуждение "Скуби" (то есть США) быть немного более смелыми.

" "Ранее стратегия Байдена менялась: он неоднократно отказывался предоставить Украине определенное оружие, опасаясь эскалации, а потом уступил. Есть намеки, что позиция США по трансграничным ударам также может измениться. Это изменение должно произойти сейчас - чтобы помочь Украине пережить ужасные месяцы, которые впереди", - пише издание..

Использование американского оружия по территории РФ

Ранее УНИАН писал, что Украина давит, чтобы Белый дом разрешил бить по территории РФ американским оружием. С этой целью группа украинских парламентариев полетела в США для переговоров.

Государственный секретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что Украина должна самостоятельно решать, как ей отстаивать свою свободу в войне с Россией.

Le Monde, анализируя его заявление, предположило, что Украина, вероятно, получила разрешение бить западным оружием по территории РФ.

Однако впоследствии представитель Пентагона Сабрина Сингх отметила, что Штаты не изменили свою позицию относительно запрета применения американского оружия для ударов по территории России. Украина должна использовать такое вооружение исключительно для возвращения суверенных территорий.

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