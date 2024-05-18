Перед тем, как искать свисток, вспомните его основные особенности.

Некоторые визуальные загадки для детей и взрослых могут служить своеобразным тестом на проверку уровня IQ (коэффициента интеллекта), поскольку для их решения необходимо быть достаточно сообразительными.

Свежий оптический тест-головоломка такой - надо среди большого количества лебедей разыскать потерянный свисток. Очень важно перед началом поисков настроиться, попытаться быть максимально внимательными, поскольку на выполнение задания следует выделить всего 10 секунд.

Не спешите браться за дело, сначала воссоздайте в своем воображении свисток - вспомните его форму и основные особенности. Это должно помочь вам выполнить задание.

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Когда настроитесь, - очень быстро анализируйте визуальную загадку, но при этом не "перескакивайте" с одной части изображения на другую, поскольку так потерянную вещь вы можете пропустить.

Правильный ответ таков - этот визуальный тест хитрый, поскольку на изображение свисток легко перепутать с клювом птицы.

Такая сложная оптическая иллюзия опубликована ранее

Нужно было среди 80 львов найти одного хищника, которого можно по конкретному признаку назвать странным. На выполнение загадки следовало потратить всего 11 секунд. Очень важно обращать внимания на детали.

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