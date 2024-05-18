Российские оккупанты атаковали регион шестью ракетами, "Искандеры" перехватить не удалось.

В Одессе во время ракетного удара россиян, из-за которого 17 мая погиб человек и еще 8 получили ранения, захватчики попали по складам с замороженной курицей, принадлежащей известному предприятию пищевой промышленности.

Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук. По его словам, вчера захватчики нанесли по Одесской области удары шестью ракетами. В частности, российские оккупанты в течение нескольких часов атаковали регион тремя баллистическими ракетами (вероятно "Искандер-М") и тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69, активно применяя разведывательные дроны на всем южном направлении.

Три управляемые авиационные ракеты сбиты ПВО, к сожалению, баллистические ракеты "перехватить" не удалось и произошло попадание в склады частного пищевого предприятия, которое расположено в Одессе. Плетенчук уточнил, что удар нанесен по окрестностям областного центра, попадание произошло в склады с замороженным мясом.

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"Вероятно, замороженная курица является стратегическим элементом во время боевых действий (для оккупантов - УНИАН). Поэтому объяснить с точки зрения военной целесообразности уничтожение склада с замороженным мясом достаточно сложно... Это достаточно известный украинский бренд, пока это не первая атака в этот район. Но кроме вопросов эта атака ничего не вызывает", - сказал спикер.

Ракетная атака на Одесскую область

Как сообщал УНИАН, 17 мая российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Одесской области. В Одессе первый взрыв прогремел в 15.20 почти сразу после объявления воздушной тревоги. Впоследствии стало известно, что попадание произошло в Одесском районе, на месте "прилета" бушует пожар, площадь возгорания составила 8 тыс. кв. метров. Повреждена гражданская инфраструктура - разрушениям подверглись складские помещения частных предприятий пищевой промышленности.

Из-за атаки погиб человек, еще 8 человек получили ранения различной степени тяжести, пятеро доставлены в больницу.

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