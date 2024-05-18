По его мнению, россияне хотят попытаться атаковать Харьков.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление российских войск в Харьковской области может быть лишь "первой волной", за которой будут и следующие.

Ситуацию в регионе он оценил как "контролируемую", но "не стабилизированную". Об этом глава государства сказал в интервью для AFP, которое цитирует издание "Голос Америки".

По словам Зеленского, россияне смогли продвинуться на от 5 до 10 километров вдоль северо-восточной границы, прежде чем их остановили украинские силы.

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"Мы должны быть трезвыми и понимать, что они идут глубже на нашу территорию. А не наоборот. И это все равно их преимущество", - сказал он.

Выступая в Китае правитель РФ Владимир Путин заявил, что не имеет планов на захват Харькова, а лишь преследует цель создать "зону безопасности". Однако Зеленский отмечает, что российские силы "хотят атаковать" город, хотя понимают, что это будет "очень трудно".

"Они понимают, что у нас есть силы, которые будут бороться долго", - пояснил украинский лидер.

Он также успокоил, что у России недостаточно сил для "полномасштабного наступления на столицу, такого, как было в начале вторжения".

Наступление в Харьковской области

Как сообщал Генштаб, на Харьковском направлении состоялось две попытки врага прорвать оборону наших войск на направлениях Глубокое-Липцы, Бугруватка-Старица.

Ситуация контролируется Силами обороны. Наши защитники в отдельных районах ведут штурмовые действия с целью улучшения тактического положения, а также проводят мероприятия по прочесыванию местности. В районе города Волчанск украинские подразделения усиливают оборону с целью улучшения тактического положения", - отметили там.

ВСУ перебросили под Харьков резервы, в том числе подразделения с других направлений фронта, где также продолжаются бои. Украинская оборона опасно истончается, пишет BBC.

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