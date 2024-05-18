Украинская сторона не подтверждала плохую новость насчет ситуации в Запорожской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и российские оккупанты захватили село Работино (Запорожская область).

Плохую новость с фронта сообщил аналитик Bild Юлиан Репке в своем аккаунте в Х. "Российская армия вторжения вновь отбила село Работино, которое было единственным селом, которое Украина смогла освободить на Токмакском направлении во время прошлогоднего контрнаступления", - отмечается в сообщении.

Украинская сторона информацию насчет захвата врагом Работино не подтверждала. Напомним, 28 августа 2023 года стало известно, что во время контрнаступления украинские воины освободили это село от россиян.

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Противник в начале мая текущего года начал активно наступать в Харьковской области. Врагам удалось захватить ряд населенных пунктов. Президент Владимир Зеленский говорил об усилении наших войск в этом регионе. Продвижение врага удалось замедлить.

Руководитель программ безопасности центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук полагает, что основные цели наступления противника в Харьковской области - оттягивание наших сил с других направлений, а также мощная информационная волна, вызывающая панику в обществе.

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