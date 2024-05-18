Двое пострадавших в результате вражеского удара находятся в тяжелом состоянии, поделился глава Харьковской ОВА.

Возросло число жертв российского удара, осуществленного в пятницу, 17 мая.

В субботу, 18 числа, в больнице умер пострадавший 33-летний мужчина, об этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов написал в своем канале в Telegram.

"К сожалению, количество погибших в результате вчерашнего удара по Харькову возросло до четырех... 16 человек лечатся на стационаре, двое - в тяжелом состоянии", - поделился чиновник.

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17 мая в Харькове прогремели мощные взрывы. Олег Синегубов написал, что, по предварительным сведениям, противники нанесли удары управляемыми авиабомбами по Холодногорскому району областного центра. Сообщалось, что погибли три человека, и есть много пострадавших.

Стоит отметить, что оккупанты регулярно обстреливают Харьков из различного вооружения, уже есть много разрушений, жертв и пострадавших. Кроме того, захватчики в мае начали активно наступать в Харьковской области. По мнению руководителя программ безопасности центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павла Лакийчука, враг хочет вызвать панику в областном центре.

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