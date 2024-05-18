Волчанск практически разрушен, но не захвачен, - ЦПД

Враг продолжает беспощадно бить по городу КАБами.

Город Волчанск Харьковской области практически разрушен в результате наступления российских оккупантов.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram. По его словам, россияне продолжают сравнивать руины города с землей ударами управляемых авиационных бомб.

"Город Волчанск, к сожалению, практически разрушен врагом, который беспощадно бьет КАБами. Впрочем, враг не выполнил задачу своего командования и до сих пор не захватил этот город", - отметил Коваленко. Видео дня

Наступление в Харьковской области

Как сообщал Генштаб, на Харьковском направлении состоялось две попытки врага прорвать оборону наших войск на направлениях Глубокое-Липцы, Бугруватка-Старица.

Ситуация контролируется Силами обороны. Наши защитники в отдельных районах ведут штурмовые действия с целью улучшения тактического положения, а также проводят мероприятия по прочесыванию местности. В районе города Волчанск украинские подразделения усиливают оборону с целью улучшения тактического положения", - отметили там.

ВСУ перебросили под Харьков резервы, в том числе подразделения с других направлений фронта, где также продолжаются бои. Украинская оборона опасно истончается, пишет BBC.

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