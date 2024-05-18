Ночные и утренние часы удалось пройти благодаря аварийному снабжению.

В Минэнерго заявили, что сегодня, 18 мая, не будут вводить графики отключения света для населения.

"С 19:00 до 24:00 во всех регионах планируются ограничения промышленных потребителей. При этом отключение бытовых потребителей пока не предвидится", - говорится в сообщении Минэнерго.

Как рассказали в ведомстве, в ночные и утренние часы Румыния, Словакия и Польша уже осуществляли аварийные поставки электроэнергии на запрос Украины. При этом за прошедшие сутки удалось обойтись без этого.

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"За прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией и коммерческим импортом. Аварийная помощь по запросу Украины не привлекалась. В то же время в вечерние часы ограничивались потребители", - добавили в министерстве.

Состояние украинской энергетики

В "Укрэнерго" недавно предупредили, что отключения света в Украине могут продолжаться до конца лета.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко считает, что следующие два года украинцы будут жить с дефицитом электроэнергии, даже если удастся устранить и восстановить определенные повреждения генерации.

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска в ночь на 18 мая атаковали два объекта украинской энергетики. Один из них расположен в Полтавской области.

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