Аналог 'Дії': в Минобороны рассказали о будущих функциях приложения 'Резерв+'

Сегодня около 700 тысяч человек одновременно пытались авторизоваться в приложении.

С сегодняшнего дня в Украине заработало приложение "Резерв+", в котором в будущем будет электронный аналог военно-учетного документа. Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

"Это один из тех удобных сервисов, который предлагается военнообязанным, резервистам и призывникам для того, чтобы обновить данные, а в перспективе этот сервис должен работать также еще для нескольких задач, в том числе помогать человеку выбирать свой путь в армии, если говорить о рекрутинге", - сказал он.

Лазуткин отметил, что сейчас в приложении можно за 3-5 минут обновить и уточнить данные о себе. По его словам, сегодня был момент, когда около 700 тысяч человек пытались авторизоваться одновременно, что вызвало перегрузку, из-за чего не все смогли сразу обновить данные.

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"Приложение сегодня фактически первый день, и есть определенные технические моменты. Но это следствие того, когда 700 тысяч человек одновременно пытались авторизоваться, что вызвало перегрузку... Будет 60 дней у людей для того, чтобы это сделать, и это действительно удобно: не надо приходить в ТЦК и стоять в очередях", - отметил спикер.

Он также сообщил, что сейчас в приложении можно получить подтверждение о выполнении нормы закона об уточнении данных. А через некоторое время в "Резерве+" будет электронный аналог военно-учетного документа вроде "Дії".

Обновление данных в новом приложении Резерв+

Сегодня, 18 мая Министерство обороны Украины запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов для обновления военно-учетных данных в онлайн-режиме. Теперь в течение 60 дней - до 16 июля включительно - все мужчины в возрасте 18-60 лет должны обновить свои учетные данные.

По данным Минобороны, по состоянию на сейчас 150 тысяч граждан уже успешно авторизовались в приложении "Резерв+", еще сотни тысяч запросов - в очереди.

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