Для операции на этом участке фронта Москва выделила лишь 15 тысяч военных.

Российские оккупанты продолжат продвигаться в Харьковской области еще две-три недели, пока имеют полное доминирование в ресурсах, но потом это начнет выравниваться. Об этом рассказал The Guardian советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его мнению, захватчики не будут продвигаться в Харьков, поскольку Кремль выделил лишь 15 тысяч военных для этого наступления. Идея операции в этом регионе заключалась в том, чтобы "расширить линию фронта", заставить Украину переместить свои резервы и воспользоваться задержкой пакета помощи от США.

Подоляк добавил, что еще одна причина этого мини-наступления психологическая. Враг хочет показать, что Россия может воевать сколько угодно и сопротивляться якобы бессмысленно.

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"Это сообщение не для нас, это сообщение для элит в странах, которые нас поддерживают", - пояснил он.

Наступление в Харьковской области

Как сообщал Генштаб, на Харьковском направлении состоялось две попытки РФ прорвать оборону наших войск на направлениях Глубокое-Липцы, Бугруватка-Старица. Наши защитники в отдельных районах ведут штурмовые действия с целью улучшения тактического положения, а также проводят мероприятия по прочесыванию местности. В районе города Волчанск украинские подразделения усиливают оборону с целью улучшения тактического положения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление российских войск в Харьковской области может быть лишь "первой волной", за которой будут и следующие. Ситуацию в регионе он оценил как "контролируемую", но "не стабилизированную".

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