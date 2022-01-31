Самыми распространенными признаками взлома являются быстрая разрядка, увеличение использования интернет-трафика, самостоятельное включение или отключение функций смартфона.

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения – компании ESET дали рекоммендации пользователям, как распознать, что их смартфон был взломан хакерами, чем это угрожает, и как предотвратить утечку персональных данных.

"Большое количество информации, которая содержится на смартфонах, привлекает злоумышленников. Хакеры имеют разные цели ― от похищения денег до перехвата данных с дальнейшей их продажей", - сообщили в компании.

Специалисты по кибербезопасности подчеркнули, что за последние несколько лет появилось много случаев, подтверждающих, что мобильные устройства даже надежных производителей можно заразить вредоносным приложением.

Признаки заражения

Как сообщают в ESET, самыми распространенными признаками взлома смартфона являются быстрая разрядка батареи, увеличение использования интернет-трафика, самостоятельное включение или отключение функций GPS, Wi-Fi или мобильных данных. Кроме того, на заражение устройства вредоносным ПО могут указывать случайные всплывающие окна с рекламой или установка неизвестных программ без разрешения пользователя.

Следует обращать внимание и на странное поведение программ, например, внезапный запуск, закрытие или полный сбой, а также отображение неожиданных ошибок. Это касается не только приложений, но и системы смартфона.

Кроме того, беспокойство должно вызывать получение или отправка странных звонков и сообщений, а также наличие неизвестных записей в истории звонков и текстовых сообщений. Как правило, это вызвано вредоносными программами, которые пытаются совершать звонки или отправлять сообщения на платные международные номера.

Способы взлома

Согласно данным ESET, одним из наиболее распространенных методов заражения устройства жертвы является использование фишинговых и вредоносных писем, которые содержат опасные ссылки или вложения. После нажатия на них на устройство жертвы загружается вредоносное программное обеспечение.

Среди других схем – использование мошеннических сайтов, замаскированных под ресурсы популярных брендов или организаций. Такие сайты содержат много вредоносных ссылок, нажатие на которые также приводит к загрузке опасного приложения.

Кроме того, киберпреступники часто распространяют поддельные приложения, маскируя их под легитимные. Таким образом, под видом якобы безопасного инструмента, например, для отслеживания физической активности, на устройство жертвы могут попасть программы-вымогатели или шпионские приложения. Такие угрозы, как правило, распространяются через неофициальные магазины.

Что делать в случае взлома

Специалисты по кибербезопасности сообщают, что если есть подозрения о том, что телефон взломали, следует найти причину и удалить вредоносное приложение с телефона.

"При появлении нежелательных и раздражительных всплывающих окон вы можете найти программу, которая их запускает. Для этого перейдите в меню недавно открытых программ и нажмите иконку последней, удерживая ее, пока не появится информация о приложении. Затем проверьте предоставленные разрешения и удалите программу", - поясняют в компании.

В компании ESET отметили, что Android 9 и более ранние версии этой операционной системы позволяют вредоносным программам скрывать свои иконки, однако, в Android 10 это уже невозможно.

Согласно сообщению, существуют два распространенных способа удаления большинства видов интернет-угроз с зараженного устройства – автоматически и вручную. В первом случае достаточно загрузить надежное решение по безопасности, которое проверит устройство на наличие угроз и удалит их.

Очистка вручную тоже возможна, но этот процесс сложнее - специалисты рекомендуют пользователям запустить безопасный режим для устройства и удалить программу, которая выполняет злоумышленные действия.

Во избежание заражения смартфона пользователям рекомендуют, прежде всего, своевременно обновлять до актуальных версий операционную систему и приложения, осуществлять резервное копирование данных на случай взлома смартфона, использовать надежное решение по безопасности, загружать приложения только из официальных магазинов и всегда проверять отзывы о программе и ее разработчике.

Как сообщал УНИАН, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшей блокировки.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере ИТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.