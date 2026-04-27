Квартиры для владельцев животных: сколько стоит жилье и где его больше всего

Объявлений только для владельцев собак по всей Украине больше, чем для владельцев кошек.

Лидером по количеству объявлений об аренде однокомнатных квартир стала Киевская область. Именно там сосредоточено наибольшее количество pet-friendly (дружественных к животным) предложений. Медианная цена аренды в марте в этом регионе составляла 13 тысяч гривень.

Согласно результатам исследования "OLX Недвижимость", которое находится в распоряжении УНИАН, арендодатели также открыты к сдаче жилья людям с животными в Ивано-Франковской области. Этот регион занимает второе место по количеству объявлений в марте, а медианная стоимость при этом составляет 15,3 тыс. грн.

Далее в списке по количеству pet-friendly предложений следуют области:

Полтавская область – 8,8 тыс. грн;

Винницкая – 13,5 тыс. грн;

Днепропетровская – 6 тыс. грн;

Ривненская - 12 тыс. грн;

Хмельницкая – 10 тыс. грн;

Черкасская - 9,5 тыс. грн;

Одесская - 8 тыс. грн.

Меньше всего объявлений об аренде однокомнатных квартир, дружественных к животным, в Херсонской и Харьковской областях. Медианная цена при этом составляет 4 тыс. грн и 4,2 тыс. грн соответственно.

Какие области лидируют по росту

Что касается процентов роста количества предложений, дружественных к животным, лидером стала Сумская область: +166% по сравнению с мартом 2025 года (рост в три раза). Это один из самых высоких показателей по Украине, хотя в абсолютных цифрах рынок невелик.

Отличилась также Киевская область с показателем +64% за год. Среди других регионов, где арендодатели стали заметно лояльнее: Ривненская (+42%), Черниговская (+32%), Черновицкая (+20%) и Винницкая (+17%).

Наибольший спад, напротив, наблюдался в Закарпатской (-67%) и Херсонской (-64%) областях. В Запорожской области количество предложений, где можно арендовать однокомнатную квартиру с животными, сократилось на 58% по сравнению с мартом 2025 года.

По результатам исследования, почти в 60% объявлений, дружественных к животным, арендодатели готовы заселить людей как с собаками, так и с кошками. Это самый распространенный формат в большинстве регионов. Больше всего таких предложений в Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской областях. При этом отмечается, что объявлений только для владельцев собак по Украине больше, чем только для владельцев кошек.

22 апреля стало известно, что в Украине выросла стоимость аренды частных домов. Наибольший рост в процентном соотношении тогда наблюдался в Запорожье, где медианная цена долгосрочной аренды дома выросла на 87% – с 8 000 грн в марте 2025 года до 15 000 грн в марте 2026 года.

Ранее сообщалось, что в большинстве регионов Украины фиксировали рост стоимости аренды жилья. Больше всего цены росли в крупных городах и относительно безопасных областях. В некоторых регионах они уже сравнялись со столичными.

