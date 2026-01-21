Где в Украине самая доступная аренда квартир: рейтинг городов

Самая низкая доля расходов на долгосрочную аренду однокомнатной квартиры зафиксирована в городах, приближенных к зоне боевых действий.

Аналитики проанализировали, какой процент от медианной зарплаты украинцам приходится тратить на долгосрочную аренду однокомнатной квартиры в различных областных центрах Украины. Дороже всего арендовать жилье в Ужгороде, Львове, Киеве и Ивано-Франковске.

Согласно результатам исследования "OLX Недвижимость", которое есть в распоряжении УНИАН, наибольшую долю зарплаты (83%) за аренду "одношки" нужно отдать в Ужгороде, а именно 19,6 тысячи гривень - самый высокий показатель по Украине.

В то же время самое низкое соотношение стоимости аренды к доходу в Херсоне. Медианная стоимость здесь составляет 3,7 тыс. грн, что соответствует около 15% от медианной зарплаты.

В каком городе самая высокая стоимость аренды жилья к зарплате

Следующим городом после Ужгорода идет Львов, где на аренду приходится тратить 72% от зарплаты, при этом медианная стоимость аренды составляет 18 тыс. грн.

В то же время в Киеве доля расходов на аренду составляет 68% месячного бюджета, а медианная стоимость аренды – 16 тыс. грн.

В Ивано-Франковске аренда однокомнатной квартиры обходится в 14,7 тыс. грн, что соответствует 64% от медианной заработной платы.

Города, в которых аренда составляет около половины от медианной зарплаты

В Виннице доля зарплаты, которую нужно заплатить за аренду однокомнатной квартиры, составляет 60%, а стоимость – 12 тыс. грн. В Луцке аренда отнимает 56% зарплаты, а медианная стоимость жилья составляет 14 тыс. грн. В Ровно на аренду приходится 55% дохода при медианной стоимости 11 тыс. грн. В Полтаве этот показатель составляет 53%, а медианная стоимость аренды – 10 тыс. грн.

Наименьшую долю в пределах этого диапазона имеют Черновцы и Житомир – по 50% от зарплаты. В Житомире медианная стоимость аренды составляет 10 тыс. грн, а в Черновцах – 11,3 тыс. грн.

В каком городе Украины самые дешевые квартиры по отношению к зарплате

Города с более умеренным уровнем расходов на аренду в соответствии с уровнем заработной платы:

Черкассы – 48% дохода, медианная стоимость аренды 10 тыс. грн.;

Хмельницкий – 44%, стоимость аренды 10 тыс. грн.;

Днепр – 44%, стоимость аренды 10 тыс. грн.;

Кропивницкий – 43%, стоимость аренды 8 тыс. грн.;

Чернигов – 37%, стоимость аренды 6,5 тыс. грн.;

Сумы – 34%, стоимость аренды 6 тыс. грн.

Самая доступная аренда среди крупнейших городов Украины

Аналитики отмечают, что самая низкая доля расходов на долгосрочную аренду однокомнатной квартиры зафиксирована в городах, приближенных к зоне боевых действий.

В Запорожье на аренду приходится тратить 29% заработной платы, при медианной стоимости аренды 5,5 тыс. грн. В Харькове этот показатель составляет 25% дохода, а стоимость аренды составляет 5 тыс. грн.

Наименьшую долю от зарплаты среди областных центров страны украинцы тратят в Херсоне – 15% дохода, где стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры составляет 3,7 тыс. грн.

Жилье в Украине – главные новости

В 2026 году рынок жилья в Украине будет развиваться без резких колебаний. По словам риелтора Александра Бойко, на первичном рынке в текущем году возможен умеренный рост цен из-за роста расходов строителей. При этом на вторичном рынке цены, вероятно, останутся относительно стабильными благодаря сбалансированному спросу.

По данным "OLX Недвижимость", в 2025 году спрос на покупку квартир вырос на 4%, тогда как предложение сократилось на 15%. Средняя стоимость квартир по Украине на вторичном рынке за год тогда выросла на 19% и составила более 52,6 тысячи долларов.

