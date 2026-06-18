Закон о пошлине на декоративный камень увеличивает поступления в бюджет от использования недр, - эксперты

Принятый Верховной Радой закон о введении экспортной пошлины на необработанный декоративный камень (в частности, гранит и лабрадорит) стимулирует развитие переработки в Украине и увеличивает доходы государства от использования недр. Как отмечают в Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАДПУ), это решение поможет положить конец многолетней практике экспорта уникального украинского сырья по заниженным ценам.

"То, что государство начало системно защищать собственные ресурсы и стимулировать переработку внутри страны, является важным шагом для отрасли и будущего украинского недропользования. Речь идет не только о пошлинах, но и о том, кому достается добавленная стоимость от использования украинских недр", – подчеркнула исполнительный директор НАДПУ Ксения Оринчак.

По ее словам, Украина годами продавала свой уникальный ресурс в качестве сырья, в то время как рабочие места, инвестиции и прибыль оставались за рубежом. Новый закон делает экспорт необработанных блоков менее выгодным и стимулирует производителей переходить на экспорт готовой продукции.

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Отраслевые эксперты отмечают, что в последние годы около 80% украинского декоративного камня экспортировалось в Китай в виде необработанных блоков. Уже там камень распиливали, полировали и продавали в качестве готовой продукции с гораздо более высокой добавленной стоимостью.

Средняя экспортная цена украинского декоративного камня составляла около 0,16 доллара за килограмм. В то же время квадратный метр украинского лабрадорита продавался за рубеж примерно за 10 долларов. После обработки стоимость того же камня на мировом рынке достигала около 950 долларов за квадратный метр.

Украина обладает одними из крупнейших в мире запасов декоративного камня. Отечественные лабрадориты отличаются уникальными декоративными свойствами, что подтверждено научными исследованиями.

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