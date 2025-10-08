Новые правила будут действовать в течение военного положения и пяти лет после его завершения.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон, по которому бывшие владельцы разрушенного войной имущества смогут бесплатно вернуть в собственность земельные участки, на которых размещались эти объекты. За соответствующее решение проголосовали 230 народных избранников.

Как сообщается на сайте парламента, этот документ должен защитить граждан, чье имущество было разрушено в результате российской агрессии.

"По новым нормам, если право собственности на недвижимость было прекращено в Государственном реестре прав из-за ее уничтожения, бывшие владельцы или их наследники могут получить земельные участки бесплатно или через передачу без проведения земельных торгов", - отмечается на сайте Рады.

Законом предусмотрено, что новые нормы будут действовать во время военного положения и в течение 5 лет после его завершения.

Передача земли в собственность или пользование теперь может происходить без обязательной разработки градостроительной документации. Единственное условие - целевое назначение объекта должно соответствовать тому, что было до разрушения.

"Принятое решение сопровождается мерами защиты от потенциальных злоупотреблений, в частности через использование данных официальных государственных реестров и ограничения права на получение участков только тем лицам, чьи права были фактически прекращены из-за разрушения", - добавляется на сайте парламента.

В пояснительной записке к закону сказано, что ранее после того, как владелец уничтоженного имущества получал компенсацию, его право собственности на разрушенный объект прекращалось - потому что здания больше не существовало. И если земля под ним принадлежала государству или общине, человек уже не мог получить этот участок ни в собственность, ни в аренду.

Кроме того, после потери права собственности человек терял и упрощенное право на получение земли без торгов. Что заставляло человека, который и без того пострадал от войны, проходить сложную бюрократическую процедуру, связанную с обновлением градостроительной документации.

Кроме этого, новым законом предусматривается, что Минприроды получит право утверждать методику определения ущерба, причиненного земельным ресурсам вследствие загрязнения или засорения, а дипломатические представительства смогут быть освобождены от арендной платы за землю при условии, что это предусмотрено международными договорами и согласовано Верховной Радой.

Компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье в Украине

В марте Министерство развития общин и территорий получило 2 миллиарда гривен в рамках программы компенсаций за утраченное жилье для ВПЛ по программе "еВідновлення". Тогда профинансировали жилищные сертификаты для более 1300 семей ВПЛ.

1 апреля Украина привлекла 100 млн евро (более 4,8 млрд гривен) от Банка развития Совета Европы (БРРЕ) в рамках проекта НОME. Средства направили на выплату компенсации владельцам уничтоженного жилья по программе "еВідновлення".

10 сентября в рамках программы "еОселя" начал действовать механизм компенсации для внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых территорий.

