Средства направят на выплаты компенсаций владельцам уничтоженного жилья.

Украина привлекла 100 млн евро (более 4,8 млрд гривень) от Банка развития Совета Европы (БРРЕ) в рамках проекта НОME. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.

"За эти средства будем выплачивать компенсации владельцам уничтоженного жилья по программе еВідновлення", - говорится в заявлении государственного деятеля.

По словам премьер-министра, в прошлом году БРРЕ помог профинансировать 2,8 тысяч жилищных сертификатов. Новое финансирование позволит оплатить дополнительные 3,6 тысяч сертификатов на приобретение жилья.

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"Также принимаем решение по обеспечению жильем внутренне перемещенных лиц. Банк развития Совета Европы предоставляет Украине 50 млн евро. Этих средств хватит на льготное кредитование для около 1100 семей ВПЛ", - добавил Денис Шмыгаль.

Отметим, что финансировать восстановление жилищной сферы Украине помогает и Всемирный банк. Речь, в частности, об инициативе НОРЕ. Она уже позволила получить возмещение за поврежденное жилье 87 тысячам украинцев. Предполагается, что в будущем НОРЕ позволит восстановить до 200 многоэтажек.

Премьер сообщил также, что Украина договорилась с Европейским инвестиционным банком о финансировании в размере 100 млн евро. Договоренность является частью Ukraine Facility - европейской программы финансовой поддержки нашей страны на 50 млрд евро.

За эти средства хотят отстроить водопроводы и канализацию, а также привести их к современным стандартам.

Отметим, что общий портфель всех проектов Европейского инвестиционного банка в Украине уже составляет около 4,3 млрд евро. Они касаются таких вопросов как жилье, энергетика, транспорт, образование, социальная политика и цифровизация.

Война в Украине - сколько разрушила Россия

По словам представителя уполномоченного Верховной Рады по правам человека Ольги Алтуниной, за время полномасштабной войны против РФ жилье потеряли по меньшей мере 3,5 млн украинцев.

А еще в 2023 году специалисты аналитического подразделения Киевской школы экономики KSE Institute подсчитали, что сумма прямых убытков, которые россияне нанесли жилищному фонду Украины, составляла на тот момент более 54 млрд долларов.

Львиная доля прямых убытков - 46,6 млрд долларов - это убытки от повреждений и разрушений многоквартирного жилья. Более 7 млрд долларов прямых убытков является следствием уничтожения и повреждения частных домов. Среди наиболее пострадавших областей - Донецкая, Луганская и Харьковская.

Напомним, недавно в правительстве направили 15 млрд гривен на компенсацию внутренне перемещенным лицам за дома, которые были повреждены или уничтожены в результате российско-украинской войны.

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