Это позволит более 10 тысячам семей получить новый дом.

Правительство направило 15 миллиардов гривень на компенсацию внутренне перемещенным лицам за поврежденные или уничтоженные в результате вооруженной агрессии РФ дома. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Благодаря указанному решению более 10 тысяч семей смогут получить новый дом. Средства будут предоставлять по программе "еВідновлення", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Шмыгаля, первые 4,3 млрд грн для дальнейшей оплаты жилищных сертификатов уже поступили на счет Минразвития, которым совместно с Минсоцполитики создана отдельная программа финансирования, направленная исключительно для помощи ВПЛ.

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Компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье в Украине

Владельцы разрушенного жилья на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий могут подать заявление в международный Реестр убытков через "Дію". По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, данные из этого реестра станут основой для репараций, которые Россия должна заплатить.

Ранее глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк заявила, что при нынешнем финансировании в 4 млрд грн в год для полной компенсации за разрушенное и поврежденное жилье понадобится 1575 лет. По ее словам, по данным Всемирного банка, прямые убытки, нанесенные Украине только с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года составили 152 млрд долларов.

Также она заявила, что государство не может позволить себе выплачивать большие суммы за жилье, которое было повреждено в результате агрессии РФ. Сейчас максимальная сумма выплат по программе "еВідновлення" составляет 500 тысяч гривень за поврежденный дом и 350 тысяч гривень - за квартиру.

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