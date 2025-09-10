Новый механизм предусматривает, в частности, возмещение 70% первого взноса по ипотеке.

С сегодняшнего дня, 10 сентября, в рамках программы "еОселя" начал действовать механизм компенсации для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и жителей прифронтовых территорий.

Как сообщили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, новый механизм предусматривает государственную компенсацию 70% первого взноса по ипотеке, 70% ежемесячных платежей в течение первого года кредитования, а также до 40 тысяч гривень на сопутствующие расходы при оформлении ипотеки.

Отмечается, что компенсация от государства заработает после урегулирования механизма взаимодействия между Пенсионным фондом и банками-партнерами программы "еОселя".

Новый механизм предусматривает:

возмещение 70% первого взноса по ипотеке (но не более 30% стоимости жилья);

70% компенсации ежемесячных платежей в течение первого года кредитования (но не более 150 тыс. грн общего годового платежа);

до 40 тыс. грн на возмещение сопутствующих расходов при оформлении ипотеки - комиссий, сборов и страховых платежей.

Воспользоваться программой могут граждане, которые имеют статус ВПЛ или зарегистрированы на прифронтовой территории, и ни они, ни члены их семей не владеют жильем на подконтрольной Украине территории и не осуществляли отчуждение жилья в течение последних 36 месяцев. Исключение - если это жилье расположено на территории, где ведутся боевые действия, на оккупированной территории или на территории боевых действий, где работают государственные электронные сервисы.

В соответствии с условиями программы:

ВПЛ могут получить кредит под 7%;

граждане льготных категорий (военнослужащие ВСУ по контракту и представители сектора безопасности, медики, педагоги, ученые), зарегистрированные на прифронтовых территориях, могут получить кредит под 3%;

другие граждане, зарегистрированные на прифронтовых территориях - под 7%.

Требования к жилью:

максимальная стоимость жилья - до 2 млн грн;

для ВПЛ жилье должно быть не старше 20 лет;

для граждан с прифронтовых территорий действуют действующие правила "еОсели" (жилье не старше 20 лет для льготных категорий и ветеранов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях; не старше 3 лет - для жилья вне их и для всех остальных граждан);

Чтобы получить компенсацию, необходимо подать заявку на "еОселю" в приложении "Дия", получить положительное решение и выбрать банк для получения кредита. Далее следует предоставить банку необходимый пакет документов и заявление на получение компенсации от государства, которое банк передает заявление в Пенсионный фонд Украины. ПФУ проверяет представленные данные на соответствие условиям компенсационной программы, и уже после подтверждения можно оформить кредит с компенсацией.

Председатель правления компании "Укрфинжитло" Евгений Мецгер сообщил, что государственная ипотечная программа "еОселя" из-за демографических проблем расширяет возможности многодетным семьям. Так, с каждым ребенком ставка по кредиту на жилье будет уменьшаться, а от трех детей и более семьи смогут получить бесплатную ипотеку.

По его словам, если ставка составляет 9%, то для семей с одним ребенком она будет 6%, с двумя - 3%, а для многодетных семей (три ребенка и более) она составит 0%.

